Go_A споет хит Верки Сердючки на домашнем онлайн-концерте "Евровидения-2020" (Видео)

UA: Вчора знімали відео для домашнього концерту Євробачення «Eurovision Home Concert», який 15.05 транслюватимуть на офіційному YouTube-каналі конкурсу. ⠀ Шляхом онлайн-голосуванням серед фанів на сторінці @eurovision виграла пісня “Dancing Lasha Tumbai” Вєрки Сердючки. І саме на неї уже цієї п’ятниці ми представимо кавер. А поки - трошки бекстейджу зі зйомок ⠀ ENG: Yesterday we shot a video for the Eurovision Home Concert, which will be broadcast on contest's official YouTube channel on May 15. ⠀ Verka Serdyuchka's song “Dancing Lasha Tumbai” won by online voting on the @eurovision page. And we will present a cover song for it this Friday. In the meantime, a little backstage from the filming @suspilne.eurovision