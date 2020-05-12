Онлайн-концерт Евровидение-2020: онлайн-трансляция (Видео)

Новости культуры:Сегодня, 12 мая, в 22:00 по киевскому времени, на официальном YouTube-канале Евровидения состоится первый онлайн-концерт участников.

YouTube и Европейский вещательный союз (EBU) вместе создали онлайн-проект Eurovision Song Celebration 2020 в двух частях. Об этом сообщается на сайте музыкального конкурса.

Поскольку проведение Евровидения в этом году стало невозможным из-за пандемии коронавируса, в ходе проекта будут представлены все песни исполнителей Евровидение 2020, а также интервью с исполнителями, видео от поклонников шоу и множество других сюрпризов.

Известно, что представители шоу будут транслировать клипы конкурсных песен участников, которые должны были выступить в Роттердаме 12 мая. Уже во второй половине концерта зрители увидят выступление представителей Украины – группы Go_A. Их украиноязычная песня Solovey зазвучит в новой аранжировке, созданной специально к Евровидению-2020.

Кроме Украины, свои песни представят Россия, Беларусь, Литва, Румыния, Хорватия, Северная Македония, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Норвегия, Кипр, Азербайджан, Мальта, Израиль и Бельгия.

Смотрите онлайн-трансляцию первого концерта Евровидения-2020

Вторая часть шоу состоится в четверг, 14 мая, также в 22:00. Также 16 мая состоится специальный онлайн-концерт под названием Евровидение: Европа сияет светом, при участии групп из Нидерландов.