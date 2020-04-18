"Евровидения-2020" онлайн покажут в 46 странах

Новости культуры:Двухчасовой концерт будет также транслироваться на YouTube-канале Евровидения.

Организаторы Евровидения опубликовали список вещателей масштабного альтернативного шоу Europe Shine A Light, которое состоится 16 мая в 22:00 вместо отмененного из-за коронавируса песенного конкурса в Роттердаме.

Как сообщает eurovision.tv, помимо каналов из 41 страны-участницы мероприятие также покажут в Бельгии, Боснии и Герцеговине, Казахстане, Косове и Черногории. В Украине онлайн-концерт Евровидения можно будет посмотреть на телеканале "UA: Перший".

Ведущими шоу станут Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит, которые должны были вести песенный конкурс в Роттердаме.

В концерте примут участие представители стран 2020 года, а также победители и звезды конкурса прошлых лет. Можно будет услышать 41 песню этого года в неконкурентном формате, а также организаторы готовят множество сюрпризов для поклонников и зрителей.

Представитель Украины - группа Go_A уже активно готовится к майскому шоу. Они исполнят песню "Соловей", которую готовили для конкурса, а также споют хит Love Shine а Light рок-группы Katrina and the Waves с Евровидения-1997.

"Мы записываем песню Love Shine а Light, которую выполнят вместе все участники конкурса на финальном шоу. Также с нетерпением ждем, когда фаны выберут песню, кавер которой мы будем петь на домашнем концерте Евровидения, который состоится накануне. Подготовка к шоу продолжается", - рассказала солистка группы Екатерина Павленко.

Напомним, организаторы Евровидения предложили поклонникам стать участниками онлайн-концерта.

Также в мае выйдет CD-альбом с песнями отмененного Евровидения-2020. Кроме того, организаторы Евровидения запустили серию домашних концертов на YouTube.