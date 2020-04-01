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"Евровидения-2020": организаторы устроят онлайн-концерт
"Евровидения-2020": организаторы устроят онлайн-концерт

"Евровидения-2020": организаторы устроят онлайн-концерт

"Евровидения-2020": организаторы устроят онлайн-концерт
16:05 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: instagram

Новости культуры:Онлайн-концерт "Евровидение: Европа сияет светом" состоится 16 мая.

Европейский вещательный союз совместно с нидерландскими вещателями принял решение провести вместо конкурса "Евровидение" онлайн-концерт. Как сообщается на сайте конкурса, во время шоу "Евровидение: Европа сияет светом" выступят участники конкурса в этом году, но концерт не будет носить соревновательный характер.

Отмечается, что участников "Евровидения-2020" будут транслировать из их родных стран, они споют песни, которые звучали на конкурсе в прошлом, но с текстом, соответствующим сложившейся ситуации. Организаторы также обещают, что во время концерта выступят звезды "Евровидения" прошлых лет, а также отмечают, что приготовили сюрпризы для зрителей.

Ожидается, что концерт продлится не менее двух часов. Он состоится 16 мая в 22:00 по Киеву.

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Напомним, что "Евровидение-2020" должно было состояться в Роттердаме 14-16 мая, участие в нем подтвердила 41 страна. 18 марта стало известно, что конкурс в этом году проводить не будут из-за распространения коронавируса.

22 февраля состоялся финал Национального отбора на "Евровидение", по результатам которого был определен представитель Украины на конкурсе. В этом году нашу страну должна была представить группа Go-A с песней "Соловей".

Директор по управлению персоналом НОТУ Виктория Сидоренко заявила о том, что группа представит нашу страну на конкурсе в следующем году.

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Концерт, Конкурс, Онлайн, Евровидение 2020, Евровидения-2020, Евровидение: Европа сияет светом.
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