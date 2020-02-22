Кто представит Украину на Евровидении 2020: имя победителя Нацотбора

В мае этого года в Роттердаме пройдет 65-тый песенный конкурс Евровидение 2020, который пройдет под призывом Откройся (Open Up).
8 и 15 февраля в Украине проходили полуфиналы Национального отбора участников на международный конкурс. Всего за возможность представить Украину боролись 16 участников: группа [О], KHAYAT, Assol, CLOUDLESS, Katya Chilly, GARNA, FO SHO, David Axelrod, Александр Порядинский, TVORCHI, GIO, Jerry Heil, Krut, Элина Иващенко, Go-A, MOONZOO feat. F.M.F. Sure.
По результатам двух полуфиналов в финал прошли 6 участников: Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, KHAYAT, David Axelrod, и TVORCHI. И сегодня, 22 февраля, зрители и жюри определили победителя.
Представлять Украину на Евровидении 2020 удостоилась - группа Go-A .
Выступление Gо_A
Финалиста вместе со зрителями выбирали Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Ведущим Нацотбора по традиции был Сергей Притула.
Результаты голосования финала - жюри:
KRUTЬ - 5
Jerry Heil - 1
Go-A - 6
David Axelrod - 3
KHAYAT - 4
TVORCHI - 2
Результаты голосования финала - зрители:
KRUTЬ - 4
Jerry Heil - 1
Go-A - 6
David Axelrod - 2
KHAYAT - 5
TVORCHI - 3
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Будем надеяться, что Go-A достойно представит нашу страну на международной арене. Желаем ему удачи!