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Суббота, 22.02.2020
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Кто представит Украину на Евровидении 2020: имя победителя Нацотбора
Кто представит Украину на Евровидении 2020: имя победителя Нацотбора

Кто представит Украину на Евровидении 2020: имя победителя Нацотбора

Кто представит Украину на Евровидении 2020: имя победителя Нацотбора
22:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости культуры:Сегодня, 22 февраля, прошел финал Национального отбора на Евровидение 2020, в ходе которого определился представитель Украины на конкурсе.

В мае этого года в Роттердаме пройдет 65-тый песенный конкурс Евровидение 2020, который пройдет под призывом Откройся (Open Up).

8 и 15 февраля в Украине проходили полуфиналы Национального отбора участников на международный конкурс. Всего за возможность представить Украину боролись 16 участников: группа [О], KHAYAT, Assol, CLOUDLESS, Katya Chilly, GARNA, FO SHO, David Axelrod, Александр Порядинский, TVORCHI, GIO, Jerry Heil, Krut, Элина Иващенко, Go-A, MOONZOO feat. F.M.F. Sure.

По результатам двух полуфиналов в финал прошли 6 участников: Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, KHAYAT, David Axelrod, и TVORCHI.  И сегодня, 22 февраля, зрители и жюри определили победителя.

Представлять Украину на Евровидении 2020 удостоилась - группа Go-A .

Выступление Gо_A 

 

Финалиста вместе со зрителями выбирали Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.  Ведущим Нацотбора по традиции был Сергей Притула.

Результаты голосования финала - жюри:

KRUTЬ - 5

Jerry Heil - 1

Go-A - 6

David Axelrod - 3

KHAYAT - 4

TVORCHI - 2

Результаты голосования финала - зрители:

KRUTЬ - 4

Jerry Heil - 1

Go-A - 6

David Axelrod - 2

KHAYAT - 5

TVORCHI - 3

 
 
 
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Go_A - представники України на Євробачення 2020.

Публикация от Eurovision Ukraine (@eurovision.ua)

Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция финала конкурса (Видео)

Будем надеяться, что Go-A достойно представит нашу страну на международной арене. Желаем ему удачи!

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Все по теме:

Финал, Видео, Победитель, Евровидение, Нацотбор, Евровидение 2020, Представитель от Украины.
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