Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция финала конкурса (Видео)

Новости культуры:Сегодня, 22 февраля, состоится финал Национального отбора участников на "Евровидение-2020".

Финал Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2020" пройдет Киеве, в ходе которого определится участник, который представит Украину на международной арене.

Прямой эфир финала Национального отбора начнется в 19:00 на телеканалах UA: Первый и СТБ. Онлайн-трансляцию финала конкурсного отбора в Украине на "Евровидение-2020" также можно смотреть на нашем сайте ТЕЛЕГРАФ.

Во время второго полуфинала, который прошел 15 февраля, определились все финалисты, которые поборются за право представлять Украину на главном песенном конкурсе. Итак, сегодня выступят: Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, KHAYAT, David Axelrod, и TVORCHI.

Смотрите онлайн-трансляцию финала Нацотбора на "Евровидение-2020"

Согласно правилам украинского отбора, каждая песня оценивается членами жюри, в этом году - Андреем Данилко, Тиной Кароль и Виталием Дроздовым, и зрителями в ходе интернет - и СМС-голосования.

Напомним, в этом году 65-й международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Роттердаме в мае под призывом Откройся (Open Up).