"Евровидение-2020": стал известен порядок выступлений финалистов Нацотбора

Новости культуры:В финал прошли такие исполнители: Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, KHAYAT, TVORCHI и David Axelrod.

В субботу, 22 февраля, состоится долгожданный финал Национального отбора на Евровидение-2020. Во время второго полуфинала, который прошел 15 февраля, определились все финалисты, которые поборются за право представлять Украину на главном песенном конкурсе в мае этого года в Роттердаме.

15 февраля в прямом эфире с помощью тайной жеребьевки определили порядок выступлений участников, по которому они будут выходить на сцену в день финала Национального отбора на Евровидение-2020.

Итак, в финале Национального отбора на Евровидение-2020 конкурсанты выступят в следующем порядке:

KRUTЬ

JERRY HEIL

GO_A

DAVID AXELROD

KHAYAT

TVORCHI

Кроме участников вокального конкурса, сцену будут зажигать любимцы украинской публики: Тина Кароль, Джамала и Верка Сердючка.