"Евровидение-2020": стал известен порядок выступлений финалистов Нацотбора

В субботу, 22 февраля, состоится долгожданный финал Национального отбора на Евровидение-2020. Во время второго полуфинала, который прошел 15 февраля, определились все финалисты, которые поборются за право представлять Украину на главном песенном конкурсе в мае этого года в Роттердаме.
15 февраля в прямом эфире с помощью тайной жеребьевки определили порядок выступлений участников, по которому они будут выходить на сцену в день финала Национального отбора на Евровидение-2020.
Итак, в финале Национального отбора на Евровидение-2020 конкурсанты выступят в следующем порядке:
KRUTЬ
JERRY HEIL
GO_A
DAVID AXELROD
KHAYAT
TVORCHI
Кроме участников вокального конкурса, сцену будут зажигать любимцы украинской публики: Тина Кароль, Джамала и Верка Сердючка.