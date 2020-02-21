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"Евровидение-2020": стал известен порядок выступлений финалистов Нацотбора

"Евровидение-2020": стал известен порядок выступлений финалистов Нацотбора
11:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:В финал прошли такие исполнители: Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, KHAYAT, TVORCHI и David Axelrod.

В субботу, 22 февраля, состоится долгожданный финал Национального отбора на Евровидение-2020. Во время второго полуфинала, который прошел 15 февраля, определились все финалисты, которые поборются за право представлять Украину на главном песенном конкурсе в мае этого года в Роттердаме.

15 февраля в прямом эфире с помощью тайной жеребьевки определили порядок выступлений участников, по которому они будут выходить на сцену в день финала Национального отбора на Евровидение-2020.

Итак, в финале Национального отбора на Евровидение-2020 конкурсанты выступят в следующем порядке:

  • KRUTЬ

  • JERRY HEIL

  • GO_A

  • DAVID AXELROD

  • KHAYAT

  • TVORCHI

Кроме участников вокального конкурса, сцену будут зажигать любимцы украинской публики: Тина Кароль, Джамала и Верка Сердючка.

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Все по теме:

Музыка, Евровидение, Песни, Евровидение 2020, Финалисты Нацотбор, Выступления финалистов Нацобора.
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