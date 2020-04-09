Организаторы "Евровидения-2020" предлагают зрителям принять участие в онлайн-концерте: что для этого нужно

Новости культуры:Концерт "Евровидение: Европа сияет светом" состоится 16 мая.

Организаторы "Евровидения" предложили зрителям принять участие в онлайн-концерте, который в этом году пройдет вместо конкурса. Для этого необходимо предоставить видеозапись собственного исполнения песни Джонни Логана What's Another Year, с которой Ирландия одержала вторую победу на "Евровидении".

В записи песни могут принять участие все желающие. Для этого необходимо украсить свою комнату флагами или другими атрибутами, которые будут напоминать "Евровидение", одеться так, как будто вы выступаете на сцене, и спеть всю песню целиком. Организаторы подчеркивают, что приветствуют участие в видео и семей, с которыми зрители проводят время в карантине. Если же песню записывает поклонник конкурса младше 18 лет, необходимо предоставить разрешение от родителей на его участие в концерте.

С полным списком требований к видео, а также текстом песни можно ознакомиться на сайте конкурса. Прислать свою видео-заявку можно до 24 апреля. Онлайн-концерт "Евровидение: Европа сияет светом" состоится 16 мая.

Напомним, что "Евровидение-2020" должно было состояться в Роттердаме 14-16 мая, участие в нем подтвердила 41 страна. 18 марта стало известно, что конкурс в этом году проводить не будут из-за распространения коронавируса.

22 февраля состоялся финал Национального отбора на "Евровидение", по результатам которого был определен представитель Украины на конкурсе. В этом году нашу страну должна была представить группа Go-A с песней "Соловей".

Директор по управлению персоналом НОТУ Виктория Сидоренко заявила о том, что группа представит нашу страну на конкурсе в следующем году.