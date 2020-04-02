"Евровидение-2020": участники из 14 стран подтвердили свое участие в онлайн-концерте

Новости культуры:Онлайн-концерт "Евровидение: Европа сияет светом" состоится 16 мая.

Участие в альтернативном шоу Евровидения под названием Shine A Light, которое пройдет вместо отмененного из-за коронавируса конкурса, в настоящее время подтвердили 14 стран.

Об этом wiwibloggs, рассказали исполнительный продюсер Евровидения Сиэтс Бэкер и креативный советник Корнальд Маас.

Двухчасовой концерт будет транслироваться на Youtube-канале Евровидения 16 мая. Можно будет услышать 41 песню этого года в неконкурентном формате. Кроме этого, организаторы готовят множество сюрпризов для фанатов и зрителей.

Ведущими шоу станут Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит, которые должны были вести настоящий песенный конкурс в Роттердаме.

Напомним, что "Евровидение-2020" должно было состояться в Роттердаме 14-16 мая, участие в нем подтвердила 41 страна. 18 марта стало известно, что конкурс в этом году проводить не будут из-за распространения коронавируса.

22 февраля состоялся финал Национального отбора на "Евровидение", по результатам которого был определен представитель Украины на конкурсе. В этом году нашу страну должна была представить группа Go-A с песней "Соловей".

Директор по управлению персоналом НОТУ Виктория Сидоренко заявила о том, что группа представит нашу страну на конкурсе в следующем году.