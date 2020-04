Домашние концерты Евровидения: с кем выступит Джамала

3 апреля стартовали домашние концерты Евровидения. В шоу звезды прошлых и нынешнего конкурсов пытаются сделать жизнь немного проще во время карантина, устраивая мини-концерты у себя дома.

В эту пятницу, 10 апреля, выйдет второй эпизод онлайн-концертов, в котором запланировано выступление Джамалы. Всего в выпуске примут участие семь артистов, исполняющих по два номера: свою песню и кавер-версию другого хита Евровидения.

На сайте eurovision.tv уже опубликован список всех участников 2 эпизода, а именно:

We’re going to do our best to bring you that #FridayFeeling by opening the polls for artists confirmed to take part in future episodes of #EurovisionHomeConcerts

First up, it’s our winner from 2016 - @jamala #Eurovision pic.twitter.com/uBqojwxmc8

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) April 3, 2020