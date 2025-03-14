ТОП-5 скрытых функций Viber, о которых знают только единицы

Об этих функциях следует знать каждому

Мессенджеры, такие как Viber, Telegram, WhatsApp имеют широкий функционал, но обычно мы пользуемся лишь некоторыми из их функций. Преимущественно — наиболее распространенными.

Эти приложения позволяют поддерживать связь с близкими бесплатно и обладают рядом полезных функций, о которых следует знать каждому пользователю. "Телеграф" собрал самые интересные из них.

Как скрыть важные разговоры от лишних глаз

Если вы беспокоитесь о конфиденциальности некоторых чатов, Viber предлагает функцию их скрытия с помощью ПИН-кода. Для пользователей Android нужно задержать палец на нужном чате, а владельцам iOS – свернуть чат налево и выбрать опцию "Скрыть". Чтобы снова сделать чат видимым, нажмите три точки в правом углу и выберите соответствующую опцию.

Встроенный переводчик

Функция автоматического перевода пригодится при общении с иностранцами или изучении языков. Чтобы воспользоваться ею, достаточно задержать палец на сообщении и выбрать "Перевести". Следует помнить, что перевод осуществляется через Google и не всегда бывает идеальным.

Сохраните место на телефоне

По умолчанию Viber сохраняет все фото и видео с чатов в галерею быстро заполняющего память устройства. Чтобы отключить эту функцию, перейдите в "Настройки" > "Данные и мультимедиа" и снимите галочку из "Сохранить в галерею".

Контроль конфиденциальности

Мессенджер позволяет скрыть ваш онлайн-статус от других пользователей. Для этого откройте "Настройки" > "Конфиденциальность" и выключите "В сети". Обратите внимание, что изменять этот статус можно только раз в сутки, и вы не сможете видеть, когда другие пользователи находятся онлайн.

Дополнительно можно ограничить видимость вашего профильного фото для незнакомцев, оставив его доступным только для контактов, с которыми вы уже общались.

Резервное копирование чатов

Самая важная функция для тех, кто не хочет потерять историю переписки – создание резервных копий. Чтобы настроить автоматическое сохранение чата, перейдите в "Настройки" > "Учетная запись" и найдите функцию резервного копирования. Имейте в виду, что эта функция сохраняет только текстовые сообщения, поэтому фото и видео лучше сохранять отдельно.

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