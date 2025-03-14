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ТОП-5 скрытых функций Viber, о которых знают только единицы

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Скрытые функции вайбер Новость обновлена 14 марта 2025, 08:20
Скрытые функции вайбер. Фото Детектор медиа

Об этих функциях следует знать каждому

Мессенджеры, такие как Viber, Telegram, WhatsApp имеют широкий функционал, но обычно мы пользуемся лишь некоторыми из их функций. Преимущественно — наиболее распространенными.

Эти приложения позволяют поддерживать связь с близкими бесплатно и обладают рядом полезных функций, о которых следует знать каждому пользователю. "Телеграф" собрал самые интересные из них.

Как скрыть важные разговоры от лишних глаз

Если вы беспокоитесь о конфиденциальности некоторых чатов, Viber предлагает функцию их скрытия с помощью ПИН-кода. Для пользователей Android нужно задержать палец на нужном чате, а владельцам iOS – свернуть чат налево и выбрать опцию "Скрыть". Чтобы снова сделать чат видимым, нажмите три точки в правом углу и выберите соответствующую опцию.

Встроенный переводчик

Функция автоматического перевода пригодится при общении с иностранцами или изучении языков. Чтобы воспользоваться ею, достаточно задержать палец на сообщении и выбрать "Перевести". Следует помнить, что перевод осуществляется через Google и не всегда бывает идеальным.

Сохраните место на телефоне

По умолчанию Viber сохраняет все фото и видео с чатов в галерею быстро заполняющего память устройства. Чтобы отключить эту функцию, перейдите в "Настройки" > "Данные и мультимедиа" и снимите галочку из "Сохранить в галерею".

Контроль конфиденциальности

Мессенджер позволяет скрыть ваш онлайн-статус от других пользователей. Для этого откройте "Настройки" > "Конфиденциальность" и выключите "В сети". Обратите внимание, что изменять этот статус можно только раз в сутки, и вы не сможете видеть, когда другие пользователи находятся онлайн.

Дополнительно можно ограничить видимость вашего профильного фото для незнакомцев, оставив его доступным только для контактов, с которыми вы уже общались.

Резервное копирование чатов

Самая важная функция для тех, кто не хочет потерять историю переписки – создание резервных копий. Чтобы настроить автоматическое сохранение чата, перейдите в "Настройки" > "Учетная запись" и найдите функцию резервного копирования. Имейте в виду, что эта функция сохраняет только текстовые сообщения, поэтому фото и видео лучше сохранять отдельно.

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