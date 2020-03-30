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Домашние концерты Евровидения: организаторы запустили проект на YouTube

Домашние концерты Евровидения: организаторы запустили проект на YouTube
18:34 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Первый эпизод будет опубликован 3 апреля.

Хотя Евровидение-2020 в этом году отменили из-за коронавируса, организаторы конкурса решили начать серию домашних концертов на YouTube, чтобы донести музыку до тех, кто находится на карантине. 

Как сообщается на сайте eurovision.tv, многим артистам пришлось отменить туры из-за действующих ограничений - это означает, что новые способы обмена любимой музыкой нужны сейчас как никогда. И артисты Евровидения присоединились к тенденции размещать живую музыку в социальных сетях и записывают дома любимые песни для поклонников.

В частности, в каждом эпизоде домашних концертов Евровидения будут представлены несколько участников конкурса, включая артистов 2020 года. Каждый конкурсант исполнит свою песню и кавер-версию другого хита Евровидения.

За выбор кавер-версии будут голосовать подписчики Евровидения в социальных сетях, используя опрос с 4 возможными вариантами, выбранными самим артистом.

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Дебютный эпизод будет опубликован 3 апреля, поэтому убедитесь, что вы подписаны на YouTube-канал и следите за обновлениями в Facebook, Instagram и Twitter. Первым артистом станет Райан О’Шонесси, представитель Ирландии в 2018 году.

Напомним, Евровидение-2020, которое должно было пройти в мае в Роттердаме, отменили из-за коронавируса.

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Музыка, Евровидение, Евровидение 2020.
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