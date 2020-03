Домашние концерты Евровидения: организаторы запустили проект на YouTube

Хотя Евровидение-2020 в этом году отменили из-за коронавируса, организаторы конкурса решили начать серию домашних концертов на YouTube, чтобы донести музыку до тех, кто находится на карантине.

Как сообщается на сайте eurovision.tv, многим артистам пришлось отменить туры из-за действующих ограничений - это означает, что новые способы обмена любимой музыкой нужны сейчас как никогда. И артисты Евровидения присоединились к тенденции размещать живую музыку в социальных сетях и записывают дома любимые песни для поклонников.

В частности, в каждом эпизоде домашних концертов Евровидения будут представлены несколько участников конкурса, включая артистов 2020 года. Каждый конкурсант исполнит свою песню и кавер-версию другого хита Евровидения.

За выбор кавер-версии будут голосовать подписчики Евровидения в социальных сетях, используя опрос с 4 возможными вариантами, выбранными самим артистом.

