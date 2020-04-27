Go_A победила во втором эпизоде альтернативного Евровидения-2020 в Исландии

Новости культуры:Исландия - одна из стран, транслирующих свое собственное альтернативное Евровидение-2020.

Исландия - одна из стран, транслирующих свое собственное альтернативное Евровидение-2020, которое стартовало на прошлой неделе.

Как сообщается на сайте eurovisionworld.com, украинская группа Go_A с песней "Соловей" стала победителями второго эпизода шоу, набрав 40 очков.

По результатам двух эпизодов, Украина занимает третье место, а лидером стал певец Diodato из Италии.

В первых четырех эпизодах исландского шоу будут представлены все песни Евровидения-2020, а начиная с третьего эпизода, который пройдет 2 мая, исландская публика получит возможность голосовать за свои любимые песни.

Две недели спустя, 12 мая, местное телевидение будет транслировать 15 песен с наибольшим количеством голосов, и будет открыто новое голосование, чтобы определить, кто получит 12 исландских баллов. Победитель будет объявлен 14 мая во время альтернативного Евровидения Исландии.

Напомним, масштабное альтернативное шоу Europe Shine A Light, которое состоится 16 мая в 22:00 вместо отмененного из-за коронавируса песенного конкурса в Роттердаме, будут транслировать 46 стран.