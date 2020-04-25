"Все смонтируют раньше": Go-A призналась, что концерта "онлайн" для Евровидения-2020 не будет

Новости культуры:Победители Нацотбора на Евровидение-2020 готовятся к альтернативному шоу, которое состоится уже 16 мая.

Солистка коллектива Екатерина Павленко рассказала, что ничего не будет происходить онлайн, а транслировать будут заранее записанные видео.

Екатерина отметила, несмотря на то, что Евровидение перенесли на год, они активно готовятся к онлайн-концерту. Екатерина говорит, что 16 мая концерт на самом деле не будет происходить в режиме онлайн.

"Мы все посылаем видеозаписи, которые будут включать во время этого шоу. То есть никто онлайн ничего не будет делать, все смонтируют раньше. Каждая страна представит своего участника, который споет песню, но голосования не будет. Просто люди посмотрят, познакомятся с конкурсантами, сделают свои выводы и будут ждать следующего года, ведь большинство участников заявили, что будут участвовать в конкурсе в 2021 году", - рассказала музыкант.

Также она призналась, что зарабатывать в нынешних условиях не удается, а все сбережения уже заканчиваются. Фонда группы давным давно уже нет. Для того, что снять видео на Евровидение, артисты просят своих друзей, которые могут сделать это бесплатно.

Относительно песни на Евровидение-2021, то слушатели смогут выбрать, с какой композицией группа будет представлять Украину на конкурсе. Go_A планирует представить несколько треков.

"Мне кажется, это будет по-честному для каждого слушателя и каждого украинца, потому что украинцы любят выбирать", - отметила Павленко.