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Четверг, 14.05.2020
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Вторая часть онлайн-концерта "Евровидение-2020": онлайн-трансляция (Видео)
22:02 Сегодня Телеграф Фото: www.youtube.com

Новости культуры:Концерт проходит на официальном YouTube-канале Евровидения.

Сегодня, 14 мая, в 22:00 по киевскому времени, на официальном YouTube-канале Евровидения состоится второй онлайн-концерт участников.

YouTube и Европейский вещательный союз (EBU) вместе создали онлайн-проект Eurovision Song Celebration 2020 в двух частях. Об этом сообщается на сайте музыкального конкурса.

Поскольку проведение Евровидения в этом году стало невозможным из-за пандемии коронавируса, в ходе проекта будут представлены все песни исполнителей Евровидение 2020, а также интервью с исполнителями, видео от поклонников шоу и множество других сюрпризов.

 Мы увидим видео стран-участниц в том порядке, в котором они должны были бы выйти на сцену в Роттердаме.

 Смотрите онлайн-трансляцию первого концерта Евровидения-2020

Первая часть онлайн-концерт Евровидение-2020: онлайн-трансляция (Видео)

Напомним, что международный музыкальный конкурс в 2020 году в Роттердаме в привычном формате отменили из-за пандемии коронавируса еще в марте, поэтому событие перейдет в онлайн.

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Концерт, YouTube, Онлайн, Трансляция, 12 мая, Евровидение 2020, Europe Shine A Light, Eurovision Song Celebration.
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