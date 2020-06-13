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"Мне нужны ваши видео": Александр Рыбак агитирует фанатов присоединится к съемкам клипа

"Мне нужны ваши видео": Александр Рыбак агитирует фанатов присоединится к съемкам клипа
Обновлено 10:41 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter
Певец выпустил сингл "Позади" и пригласил желающих принять участие в съемках клипа на песню.

Победитель Евровидения, певец Александр Рыбак презентовал новую автобиографическую песню "Позади" и пригласил фанатов принять участие в съемках клипа.

Норвежский музыкант признался, что был зависим от снотворного и антидепрессантов в течение 11 лет и сейчас проходит курс реабилитации. По его словам, частью лечения для него стало творчество. Музыкант выпустил две песни в разных стилях – Give Me Rain и My Whole World.

Как рассказал Рыбак, "Позади" – песня об исцелении от психического расстройства. Работа над этой песней помогла преодолеть беспокойство и боль, которые возникают из-за отказа от сна. Теперь артист делится этой песней с людьми по всему миру и вдохновляет их на борьбу со своими внутренними демонами.

"Ментальные проблемы и лечение очень индивидуально для каждого человека. Я могу поделиться с вами только собственным опытом. "Позади" – это песня о борьбе с темнотой. Лично для меня, эта песня об ужасах, пережитых во время реабилитации. Головная боль, галлюцинации, холодный пот и ночные кошмары были моими дорогими приятелями каждый день", - поделился музыкант.

Также, Рыбак пригласил поклонников принять участие в особом музыкальном клипе на песню "Позади" (Give Me Rain – английская версия сингла).

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"Мне нужны ваши видео! После 5-и часовых съемок видео под ледяным дождем я понял, что по-прежнему не умею танцевать. Поэтому, чтобы закончить работу над новым клипом, нам понадобится ваша помощь. Если хотите попасть в клип, пришлите нам видео, где вы танцуете под дождем под мою песню. Настроение должно быть не слишком наивное, т.к. эта песня о борьбе с вашими демонами. Чем более художественное видео будет, тем больше шансов, что вы попадете в официальную версию. Видео можно прислать на почту, разрешение: 1080p h264", - попросил певец и призвал беречь себя под дождем.

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Все по теме:

Музыка, Клип, Певец, Александр Рыбак.

Автор:

Телеграф
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