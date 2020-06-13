Призыв к искренности и откровенности: группа "Беz обмежень" выпустила новый клип

Главными героями клипа стали лидер группы и его супруга Анна.

Украинская группа "Беz обмежень" представила откровенный клип о любви на песню "Не мовчи".

"Чувства, которые не угасают даже сквозь призму времени. Любовь, которая постоянно находится на различных стадиях и приобретает новые краски. "Не мовчи" - это призыв к искренности и откровенности. Эта искренность не всегда удобна, но она – единственное спасение для влюбленных до безумия людей", - говорится в описании новой работы.

Режиссером клипа стала Елена Винярская.

"Психологи утверждают, что в любви существуют стадии, которые проходят многие пары на разных этапах своих отношений. Мы пытались воспроизвести все фазы настоящей любви. Не мовчи – испытания любви, настоящий вызов. Умение вовремя сказать то, с чем ты не согласен. Это страсть, уважение и нежные чувства друг к другу", – рассказывает режиссер об идее видео.