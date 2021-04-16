Опубликованы песни всех участников Евровидения-2021: у Украины мощная группа поддержки

18 мая состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение", что в 2021 году пройдет в 65-й раз. Место встречи - Роттердам, Нидерланды.

Всего в конкурсе в 2021 году примет участие 39 стран. Каждая из "участниц" уже представила свои конкурсные треки, которые организаторы объединили в один ролик, что можно посмотреть на ютуб-канале "Евровидения".

Под видео зрители из разных стран написали свои впечатления от песен, некоторые составили свои "топ-5" стран, а одни и вовсе назвали победителя по их мнению. Соит отметить, что международная группа поддержки у Украины достаточно большая.

"Мои личный выбор: Финляндия, Италия и Украина", "Украина лучшая", "12 баллов получает Украина от Азербайджана", "Украина - вы, ребята, сумасшедшие !! Баллада о приближении весны, но в современной интерпретации !! Я просто хочу встать и потанцевать" - пишут в комментариях.

Напомним, что из-за того, что Армения и Беларусь не будут участвовать в конкурсе, продюсерам пришлось провести новую жеребьевку и составить новый порядок выступлений участников. Отметим, что Украина выступит во второй части первого полуфинала.

Ранее, "Телеграф" писал, что группа GO-A впервые показала номер, который представит на "Евровидение 2021". Коллектив выступил в эфире шоу "Липсинк батл" на телеканале "1+1".