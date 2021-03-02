Стало известно, как будет проходить Евровидение-2021

Порядок проведения популярного музыкального конкурса "Евровидение" в 2021 году будет изменен на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Eurovision Ukraine в Фейсбук.

В сообщении указывается, что Европейский радиовещательный союз (EBU) совместно с голландскими телерадиокомпаниями и организаторами конкурса NPO, NOS и AVROTROS приняли решение о принятии "сценария B".

Согласно плану в каждой делегации будет уменьшено число людей, помимо того само мероприятие смогут освещать не более 500 представителей СМИ. Еще 1000 журналистов смогут следить за трансляцией через новосозданный интернет-пресс-центр.

О том, смогут ли присутствовать на шоу и репетициях зрители, а также о том, какие мероприятия будут проводить в Роттердаме, где будет проходить Евровидение, сообщат позже.

Для зарубежных участников песенных соревнований рекомендуют отправиться на карантин за 5 дней до вылета в Нидерланды. Кроме того от них потребуется предоставить отрицательный тест на COVID-19 не позже 72 часов до вылета.

"Оказавшись в Нидерландах, делегации должны оставаться в своем отеле, за исключением случаев, когда они едут в "Ahoy Arena" на репетиции, живые шоу и другие мероприятия, связанные с программой. Всех, кто работает на арене, включая персонал и прессу, будут регулярно тестировать в специальном помещении", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, из-за отмены Евровидения в 2020 году, в Украине было принято решение не менять своего представителя. Однако конкурсный трек группе Go_A заменить все же пришлось.