Скачать
Вторник, 02.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
В Запорожье произошло двойное самоубийство: фото с места ЧП
В Запорожье произошло двойное самоубийство: фото с места ЧП
Обострение конфликта в Армении: от кого зависит ситуация в Ереване и Нагорном Карабахе
Обострение конфликта в Армении: от кого зависит ситуация в Ереване и Нагорном Карабахе
Немного не дожил до 20-летия: на Донбассе трагически погиб боец ВСУ (фото)
Немного не дожил до 20-летия: на Донбассе трагически погиб боец ВСУ (фото)
"Раздевайся, ложись". Вакцинация Зеленского породила шутки и мемы
"Раздевайся, ложись". Вакцинация Зеленского породила шутки и мемы

Стало известно, как будет проходить Евровидение-2021

Стало известно, как будет проходить Евровидение-2021
17:57 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Порядок проведения популярного музыкального конкурса "Евровидение" в 2021 году будет изменен на фоне пандемии коронавируса. 

Об этом сообщает Eurovision Ukraine в Фейсбук. 

В сообщении указывается, что Европейский радиовещательный союз (EBU) совместно с голландскими телерадиокомпаниями и организаторами конкурса NPO, NOS и AVROTROS приняли решение о принятии "сценария B".

Согласно плану в каждой делегации будет уменьшено число людей, помимо того само мероприятие смогут освещать не более 500 представителей СМИ. Еще 1000 журналистов смогут следить за трансляцией через новосозданный интернет-пресс-центр. 

О том, смогут ли присутствовать на шоу и репетициях зрители, а также о том, какие мероприятия будут проводить в Роттердаме, где будет проходить Евровидение, сообщат позже. 

Для зарубежных участников песенных соревнований рекомендуют отправиться на карантин за 5 дней до вылета в Нидерланды. Кроме того от них потребуется предоставить отрицательный тест на COVID-19 не позже 72 часов до вылета. 

"Оказавшись в Нидерландах, делегации должны оставаться в своем отеле, за исключением случаев, когда они едут в "Ahoy Arena" на репетиции, живые шоу и другие мероприятия, связанные с программой. Всех, кто работает на арене, включая персонал и прессу, будут регулярно тестировать в специальном помещении", - говорится в сообщении. 

Как сообщалось ранее, из-за отмены Евровидения в 2020 году, в Украине было принято решение не менять своего представителя. Однако конкурсный трек группе Go_A заменить все же пришлось.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 124

Все по теме:

Нидерланды, Евровидение, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Почему Зеленский уволит Ермака и кто станет новым главой ОП
02 "Серый кардинал Одессы" Галантерник впервые показал свое лицо и рассказал, чем владеет
03 В России освободили маньяка, годами насиловавшего и избивавшего несовершеннолетних девушек
04 Порошенко и Тимошенко в красках расписали провал вакцинации, и получили "объяснение" Степанова (видео)
05 Позиция неизменна: в ЕС намерены закончить газопровод Путина, несмотря на санкции Байдена
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине вплотную взялись за &quot;минёров&quot;: что им теперь грозит
В Украине вплотную взялись за "минёров": что им теперь грозит
Зеленский привился от коронавируса (фото)
Зеленский привился от коронавируса (фото)
Всплыли неожиданные детали убийства отца двух детей в Киеве (фото, видео)
Всплыли неожиданные детали убийства отца двух детей в Киеве (фото, видео)
Награжденный за оккупацию Крыма медик пожалел, что помогал россиянам захватывать полуостров
Награжденный за оккупацию Крыма медик пожалел, что помогал россиянам захватывать полуостров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь