Евровидение 2021: в сети появились фрагменты трех конкурсных треков группы Go_A

2 февраля стало известно, что жюри национального отбора на Евровидение 2021, в состав которого вошли Джамала, солист группы The Maneken Евгений Филатов, продюсер Руслан Квинта и члены правления Общественного вещания – Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, выбрали из трех предложенных группой Go_A песню, которая представит Украину на музыкальном конкурсе.

Какую песню выбрали, пока не известно. Однако, на странице Евровидения в Украине появился пост, в котором опубликовали фрагменты трех треков, представленных на рассмотрение судей.

"Жюри уже сделало свой выбор, а какую песню выбрали бы вы?" - говорится в подписи к посту с песнями Шум, Рано, и Церковка. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення (@suspilne.eurovision)

Напомним, что в 2021 году 65-й песенный конкурс Евровидение пройдет в Роттердаме. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, финал - 22 мая.