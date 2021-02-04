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Евровидение 2021: в сети появились фрагменты трех конкурсных треков группы Go_A

Евровидение 2021: в сети появились фрагменты трех конкурсных треков группы Go_A
Обновлено 10:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram

2 февраля стало известно, что жюри национального отбора на Евровидение 2021, в состав которого вошли Джамала, солист группы The Maneken Евгений Филатов, продюсер Руслан Квинта и члены правления Общественного вещания – Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, выбрали из трех предложенных группой Go_A песню, которая представит Украину на музыкальном конкурсе.  

Какую песню выбрали, пока не известно. Однако, на странице Евровидения в Украине появился пост, в котором опубликовали фрагменты трех треков, представленных на рассмотрение судей. 

"Жюри уже сделало свой выбор, а какую песню выбрали бы вы?" - говорится в подписи к посту с песнями Шум, Рано, и Церковка. 

 
 
 
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Публикация от Євробачення (@suspilne.eurovision)

 

Напомним, что в 2021 году 65-й песенный конкурс Евровидение пройдет в Роттердаме. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, финал - 22 мая.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Музыка, Конкурс, Евровидение, Евровидение 2021, Go_A.
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