Группа Go_A представила три песни для Евровидения-2021: жюри выбрало лучшую

Из-за отмены Евровидения в 2020 году, на которое должна была ехать группа Go_A, в Украине было принято решение не менять своего представителя. Однако конкурсный трек группе заменить нужно.

Так как коллектив выбран, в 2021 году Национальный отбор прошел немного в другом формате. Жюри, в состав которого вошли Джамала, солист группы The Maneken Евгений Филатов, продюсер Руслан Квинта и члены правления Общественного вещания – Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, выбрали из предложенных группой песен лучшую.

1 февраля на странице Евровидения в Украине появился пост, из которого стало известно, что жюри определились к песней-победительницей.

Какой именно будет конкурсная композиция пока неизвестно. Организаторы обещают, что ее релиз состоится в марте.

Также, известно, что группа Go_A представила для отбора три композиции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення (@suspilne.eurovision)

В свою очередь группа тоже опубликовала на своей странице в Инстаграме пост с результатами отбора 2021, добавив, что весь год экспериментировали и искали вдохновение, чтобы создать уникальный трек для конкурса.

"Давайте подождем еще немного. Мы обязательно покажем все, что мы натворили в год. Сохраняйте спокойствие и терпение" - призвали фанатов Go_A.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Go_A (@go_a_band)

Напомним, что в 2021 году 65-й песенный конкурс Евровидение пройдет в Роттердаме. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, финал - 22 мая.