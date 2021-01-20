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Среда, 20.01.2021
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Зачем показывать миру этот позор: неожиданный кандидат на "Евровидение" испугал россиян

Зачем показывать миру этот позор: неожиданный кандидат на "Евровидение" испугал россиян
Обновлено 10:54 Сегодня Телеграф

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который приходится мужем певицы Валерии, высказал неоднозначное предложения отправить от России на Евровидение-2021 вместо группы Little BigМоргенштерна.

Этим он поделился с изданием ФАН.

По словам продюсера, именно скандальный 22-летний рэп-исполнитель способный занят первое место на международном песенном конкурсе.

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"У меня такое ощущение, что мы вцепились в одну группу. Это глупость какая-то, вот и все. Как будто у нас больше нет артистов", - сказал Прихожин. "Я отправил бы туда Моргенштерна. Отвечаю, он "порвал" бы всех. Обматюкал их всех там, как они это любят. Он молодой, яркий, эпатажный, прикололся бы там и, поверьте, взял первое место".

Позицию продюсера поддержал сам Моргенштерн в сториз Инстаграма.

Моргенштерн хочет на Евровидение 2021

Моргенштерн хочет на Евровидение 2021

Реакция сети не заставила себя ждать. Так, подписчики Telegram-канала YOBAJUR довольно негативно высказались о предложении Пригожина.

Из Telegram-канала "Светские хроники":

Напомним, что группа Little Big недавно подтвердила свое участие в Евровидении в 2021 году, где они планировали выступить с песней Uno. Но так, как по новым правилам конкурса каждый участник должен выступить с новой композицией - от музыкантов стоить ждать нового хита.

Финал Евровидения-2021 должен состояться 22 мая в Нидерландах. Группа-участник Go_A от Украины представит новую песню на украинском языке.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 317

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Иосиф Пригожин, Моргенштерн, LITTLE BIG, Евровидение 2021.
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