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Леди Гага и Дженнифер Лопес выступят на инаугурации Джо Байдена

Леди Гага и Дженнифер Лопес выступят на инаугурации Джо Байдена
12:29 Сегодня Телеграф

20 января состоится церемония инаугурации нового президента США Джо Байдена.

Леди Гага, которая вела кампанию за Байдена во время выборов, появившись с ним накануне президентских выборов в ноябре прошлого года, исполнит гимн. Об этом сообщает BBC.

Дженнифер Лопес, которая также поддерживала Байдена в прошлом году, даст отдельное музыкальное выступление.

После церемонии Том Хэнкс проведет телевизионную передачу с участием звезд. В 90-минутной программе под названием Celebrating America в прайм-тайм также выступят американские музыканты Джон Бон Джови, Деми Ловато, Джастин Тимберлейк и Ант Клемонс.

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Программа будет транслироваться в прямом эфире ABC, CBS, CNN, NBC и MSNBC.

Ранее сообщалось, что накануне инаугурации Джо Байдена, улицы Вашингтона в усиленном режиме патрулируются Нацгвардией.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 171

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Леди Гага, Джастин Тимберлейк, Инаугурация, Том Хэнкс, Джо Байден, Деми Ловато, Дженнифер Лопес, Ант Клемонс.
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