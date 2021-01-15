Леди Гага и Дженнифер Лопес выступят на инаугурации Джо Байдена

20 января состоится церемония инаугурации нового президента США Джо Байдена.

Леди Гага, которая вела кампанию за Байдена во время выборов, появившись с ним накануне президентских выборов в ноябре прошлого года, исполнит гимн. Об этом сообщает BBC.

Дженнифер Лопес, которая также поддерживала Байдена в прошлом году, даст отдельное музыкальное выступление.

После церемонии Том Хэнкс проведет телевизионную передачу с участием звезд. В 90-минутной программе под названием Celebrating America в прайм-тайм также выступят американские музыканты Джон Бон Джови, Деми Ловато, Джастин Тимберлейк и Ант Клемонс.

Программа будет транслироваться в прямом эфире ABC, CBS, CNN, NBC и MSNBC.

Ранее сообщалось, что накануне инаугурации Джо Байдена, улицы Вашингтона в усиленном режиме патрулируются Нацгвардией.