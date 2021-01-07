Дженнифер Лопес поделилась самым невероятным фото в бикини, но поклонники разделились (фото)

Дженнифер Лопес, которая не стыдиться показывать голое тело в свои 51, поделилась новой фотографией, на котором звезда демонстрирует спортивную фигуру на пляже в коротком мерцающем бордовом бикини Triangl Macia.

Новый снимок Лопес разместила на своей личной странице в Инстаграме.

"Пляжный бомж", - описала Дженнифер фото.

Хотя многие подписчики ахнули от ее безупречного телосложения, некоторые были менее впечатлены.

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Причина их гнева заключалась в том, что Дженнифер разместила изображение в социальных сетях в то время, когда сторонники Дональда Трампа штурмовали в США Капитолий, в результате чего некоторые фанаты предположили, что сделала пост звезда не вовремя.

"Происходит настоящая попытка переворота. Может быть, сейчас не подходящее время", - написал один подписчик.

"Правда. Сейчас не время"

"Это просто немного смешно и фальшиво размещать что-то в своей истории проповедуя одно, а затем размещать другое в своей ленте, менее важное, для лайков"

"Сейчас не время публиковать фото попки!"

Напомним, в США, 6 января, итоги президентских выборов вызвали бурные протесты среди поклонников Дональда Трампа.