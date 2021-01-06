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Среда, 06.01.2021
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Сторонники Трампа ворвались в Капитолий: все подробности, что сейчас происходит в США

Сторонники Трампа ворвались в Капитолий: все подробности, что сейчас происходит в США
22:23 Сегодня Телеграф Протестующие у зала Сената в Капитолии (фото - nytimes.com)

В среду, 6 января, США внезапно оказались на пороге гражданской войны, - в Вашингтоне подводили итоги президентских выборов, что вызвало бурные протесты.

В результате голосования побеждал Джо Байден, и сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, сорвали заседание сената и Палаты представителей США.

Спикер Палаты представителей и мэр Вашингтона призвали Пентагон направить Нацгвардию для зачистки Капитолия, но им ответили отказом.

Полицейские с оружием приказывают протестующим уйти из Конгресса, чиновникам внутри здания раздали противогазы, и предварительно вследствие стрельбы уже пострадала одна девушка.

Смотрите на фото и видео, что там сейчас происходит:

Заметим, что действующий пока президент США Дональд Трамп отреагировал на жесткие протесты, призвав сохранять спокойствие.

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Все по теме:

США, Протесты, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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