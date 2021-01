Сторонники Трампа ворвались в Капитолий: все подробности, что сейчас происходит в США

В среду, 6 января, США внезапно оказались на пороге гражданской войны, - в Вашингтоне подводили итоги президентских выборов, что вызвало бурные протесты.

В результате голосования побеждал Джо Байден, и сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, сорвали заседание сената и Палаты представителей США.

Спикер Палаты представителей и мэр Вашингтона призвали Пентагон направить Нацгвардию для зачистки Капитолия, но им ответили отказом.

Полицейские с оружием приказывают протестующим уйти из Конгресса, чиновникам внутри здания раздали противогазы, и предварительно вследствие стрельбы уже пострадала одна девушка.

Смотрите на фото и видео, что там сейчас происходит:

The U.S. Capitol was placed under lockdown and @VP Mike Pence evacuated after a mob of Trump supporters swarmed past barricades and entered the building where lawmakers were debating the Electoral College certification of Joe Biden's win https://t.co/LXUSDVg0Yo pic.twitter.com/ZBNg03RLCA

— Bloomberg (@business) January 6, 2021