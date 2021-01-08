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У Трампа мелочно отомстили чиновнику за критику в Twitter: что он сказал

У Трампа мелочно отомстили чиновнику за критику в Twitter: что он сказал
Обновлено 10:59 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Белый дом уволил сотрудника Госдепартамента, который заявил, что президент Дональд Трамп "совершенно негоден для того, чтобы оставаться у власти" после беспорядков в Капитолии США.

Об этом сообщили cnbc.com.

В пару твитов в среду чиновник Габриэль Норонья сказал, что Трампу "нужно уйти" после того, как президент призвал толпу штурмовать Капитолий США. 

По его словам, эти действия незаконны, и являются полной противоположностью тех, которые претендуют на мантию консерватизма.

"Те, кто вторгаются в Капитолий или поощряют тех, кто это делает, не просто граничат с подстрекательством к мятежу. Это подстрекательство, ясное и простое", - написал он в своем Твиттере.

Норонья убежден, что лояльность чиновников должна применяться - не к какому-либо человеку или политической партии. Поскольку все правительственные чиновники клянутся поддерживать и защищать конституцию. 

Стоит отметить, что данный поступок со стороны Белого дома довольно мелочный и символический, поскольку Трампу остались считанные дни до инаугурации Байдена, если импичмент не состоится еще раньше.

Напомним, что ранее спикер в Конгрессе США Нэнси Пелоси обратилась к вице-президенту Майку Пенсу из-за попыток сторонников действующего президента США захватить Капитолий. 

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Все по теме:

США, Белый дом, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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