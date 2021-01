У Трампа мелочно отомстили чиновнику за критику в Twitter: что он сказал

Белый дом уволил сотрудника Госдепартамента, который заявил, что президент Дональд Трамп "совершенно негоден для того, чтобы оставаться у власти" после беспорядков в Капитолии США.

Об этом сообщили cnbc.com.

В пару твитов в среду чиновник Габриэль Норонья сказал, что Трампу "нужно уйти" после того, как президент призвал толпу штурмовать Капитолий США.

По его словам, эти действия незаконны, и являются полной противоположностью тех, которые претендуют на мантию консерватизма.

This is beyond shameful. It's illegal, possibly seditious, and the antithesis of any who claim the mantle of conservatism. https://t.co/gYcFmtyq7m

"Те, кто вторгаются в Капитолий или поощряют тех, кто это делает, не просто граничат с подстрекательством к мятежу. Это подстрекательство, ясное и простое", - написал он в своем Твиттере.

Those who invade the Capitol or encourage those who do doesn’t just “border” on sedition. It *is* sedition, plain and simple.

Legal definition includes: “...by force to prevent, hinder, or delay the execution of any law of the United States...”https://t.co/Bst8Rb7UYC

— Gabriel Noronha (@GLNoronha) January 6, 2021