У Трампа мелочно отомстили чиновнику за критику в Twitter: что он сказал

Белый дом уволил сотрудника Госдепартамента, который заявил, что президент Дональд Трамп "совершенно негоден для того, чтобы оставаться у власти" после беспорядков в Капитолии США.

Об этом сообщили cnbc.com.

В пару твитов в среду чиновник Габриэль Норонья сказал, что Трампу "нужно уйти" после того, как президент призвал толпу штурмовать Капитолий США.

По его словам, эти действия незаконны, и являются полной противоположностью тех, которые претендуют на мантию консерватизма.

This is beyond shameful. It's illegal, possibly seditious, and the antithesis of any who claim the mantle of conservatism. https://t.co/gYcFmtyq7m — Gabriel Noronha (@GLNoronha) January 6, 2021

"Те, кто вторгаются в Капитолий или поощряют тех, кто это делает, не просто граничат с подстрекательством к мятежу. Это подстрекательство, ясное и простое", - написал он в своем Твиттере.

Those who invade the Capitol or encourage those who do doesn’t just “border” on sedition. It *is* sedition, plain and simple. Legal definition includes: “...by force to prevent, hinder, or delay the execution of any law of the United States...”https://t.co/Bst8Rb7UYC — Gabriel Noronha (@GLNoronha) January 6, 2021

Норонья убежден, что лояльность чиновников должна применяться - не к какому-либо человеку или политической партии. Поскольку все правительственные чиновники клянутся поддерживать и защищать конституцию.

All government officials swear to uphold and defend the constitution. That is where our loyalties must lie - not to any man or political party. @JoeBiden has won the election for President and we must all work together to rebuild our economy and defend our nation. — Gabriel Noronha (@GLNoronha) January 7, 2021

Стоит отметить, что данный поступок со стороны Белого дома довольно мелочный и символический, поскольку Трампу остались считанные дни до инаугурации Байдена, если импичмент не состоится еще раньше.

Напомним, что ранее спикер в Конгрессе США Нэнси Пелоси обратилась к вице-президенту Майку Пенсу из-за попыток сторонников действующего президента США захватить Капитолий.