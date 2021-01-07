Отставка или импичмент: в США жестко выступили за отстранение Трампа от должности

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к вице-президенту Майку Пенсу из-за попыток сторонников действующего президента США захватить Капитолий.

Как сообщает ABC, Пелоси потребовала от Пенса применить 25-ю поправку и отстранить Трампа от должности за его "крамольные действия".

В противном случае, Пелоси грозит задействовать механизм импичмента.

Как известно, 6 января демонстранты ворвались в здание Капитолия и сорвали заседание Конгресса. Личный кабинет Пелоси тоже пострадал, а фото мужчины, занявшего ее кабинет, облетело весь мир.

Новоизбранный президент США Джо Байден тоже высказался о ситуации.

Так в своем выступлении он назвал демонстрантов "вооруженной толпой, повстанцами и внутренними террористами".

Также, по его словам, все произошедшее является следствием "нападок Трампа на демократию".

Как сообщалось ранее, во время штурма Капитолия, по данным СМИ, погибли четыре человека. Одна из них является ветераном ВВС США.