Местные "Гиви" и "Моторола": фото сторонников Трампа в Капитолии облетели весь мир

Протесты в Вашингтоне не утихают. В среду, 6 января, сторонники Дональда Трампа не согласились с результатами выборов и решили сорвать последний этап учреждения результатов, захватив Капитолий.

Часть протестующих таки проникла в правительственные здания. Они заходили в кабинеты, выбирали себе "сувениры" на память, а также с важным видом сидели в креслах местных лидеров.

Украинский журналист Петр Шуклинов даже увидел сходство между протестами в США и захватом админзданий на Донбассе.

Телеграм-канал Baza сравнил захват Капитолия с прорывом протестующих в Еревани в здание армянского парламента. Как известно, после подписания фактической капитуляции в войне за Карабах в Армении вспыхнули протесты против премьера Никола Пашиняна, которые не утихают до сих пор.