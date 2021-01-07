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Стала известна судьба полицейского, застрелившего сторонницу Трампа в Капитолии

Стала известна судьба полицейского, застрелившего сторонницу Трампа в Капитолии
Обновлено 19:05 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В среду, 6 января, сторонники Трампа попытались штурмовать здание Капитолия. Как сообщают СМИ, в ходе противостояния со стрельбой погибли четыре человека, среди них ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.

В полиции сообщили, что правоохранитель, который нанес смертельное ранение женщине, был отстранен от службы до окончания расследования. 

 Как сообщает ABC, конгрессмен Маркуэйн Маллин заявил, что стал свидетелем момента стрельбы. 

По его словам, выстрел произошел в момент, когда разъяренные сторонники Трампа попытались ворваться в зал Палаты представителей. 

 "В то время у него (полицейского, - ред.) не было выбора. Толпа собиралась ворваться сквозь дверь, внутри было много членов (Палаты, - ред.) и сотрудников, которые находились в опасности", - сказал он. 

Маллин отметил, что действия полицейского можно оценивать по-разному, однако это "спасло жизни большего количества людей". 

"Нам очень повезло, что гораздо больше людей на самом деле не потеряли свою жизнь", - сказал он, добавив, что даже одна смерть - это слишком много. 

Больше о происходящем в США можно прочитать в материале "Телеграф": Сторонники Трампа пытались устроить госпереворот: что сейчас происходит в США

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Все по теме:

США, Протесты, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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