Ветеран-сторонница Трампа и еще трое: что известно о погибших во время протестов в США

В результате беспорядков, устроенных сторонниками Дональда Трампа в США, которые вылились в захват Капитолия, погибли четыре человека.

Об этом сообщили на совместной пресс-конференции мэр Вашингтона Мюриэл Баузер и начальник полиции округа Колумбия Роберт Конти.

По словам начальника полиции, погибшая находилась в группе протестующих, которые ворвались в зал заседаний, где шли слушания. Им противостояли полицейские в штатском, один из них достал оружие и выстрелил.

По данным телеканала Fox News, погибшую звали Эшли Бэббитт.

Погибшая от огнестрельного ранения в шею, была ветераном ВВС США, служила 14 лет, была высокопоставленным сотрудником службы безопасности и сторонницей Трампа.

Полицейским пришлось выстрелить в женщину, когда она попыталась взломать двери Капитолия. Позже Бэббитт скончалась.

"Она упала на меня. Сначала говорила, что все нормально, что она в порядке. А потом начала странно двигаться, кровь текла у нее изо рта", - рассказал Томас Моррани, один из участников протестов.

На территории Капитолия были обнаружены еще трое погибших – женщина и двое мужчин. Все они совершеннолетние. Причиной смерти стали происшествия, которые требовали неотложной медицинской помощи.

В ходе беспорядков пострадали также как минимум 14 сотрудников полиции. Двое были госпитализированы - один из них получил серьезные травмы после того, как его затащили в толпу, а другой был ранен в лицо.

По словам начальника полиции, по состоянию на 21:30 по местному времени было произведено 52 ареста: 4 - за ношение огнестрельного оружия без лицензии, 1 - за ношение запрещенного оружия, 47 - за нарушение комендантского часа и незаконный въезд в город.

Как сообщал "Телеграф", ранее после захвата Капитолия сторонниками Трампа чуть не перенесли инаугурацию Байдена.