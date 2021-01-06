В США устроили массовые протесты из-за Байдена: подробности и видео

В среду, 6 января, сторонники Дональда Трампа, устроили митинг против утверждения Джо Байдена избранным президентом США.

Соответствующие видео протестов опубликованы в YouTube.

Власти подняли по тревоге 300 солдат Национальной гвардии, которые будут оказывать помощь в наведении порядка в случае, если протесты примут немирный характер.

Известно, что полиция будет задерживать любого участника, у которого заметит огнестрельное оружие, а также тех, кто будет провоцировать беспорядки.

Кроме того, в этот же день стало известно, что Сенат теперь переходит под контроль демократов. Голоса там распределились 50 на 50. При этом вице-президент Камала Харрис одновременно являясь председателем верхней палаты, также может голосовать и обеспечить демократам перевес.

Ранее стало известно, что демократы получили большинство в палате представителей. Таким образом теперь они контролируют обе палаты Конгресса и могут свободно реализовать все идеи администрации Джо Байдена.

Как сообщал "Телеграф", ранее у Байдена намерены дать жесткий ответ на российские кибератаки.