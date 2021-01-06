Сторонники Трампа пытаются устроить "переворот" в США: возле Конгресса началась стрельба

В среду, 6 января, сторонники Дональда Трампа, несогласные с результатами президентских выборов, устроили массовые протесты, захватили Капитолий и пытаются прорваться в Конгресс.
Охрана Капитолия попросила помощи у федеральных властей, однако те отказали. Как известно, до инаугурации Байдена Национальная гвардия подчиняется Трампу.
6 января в Конгрессе проходило заседание, на котором должны были окончательно утвердить победу Байдена. Вице-президента и ряд других высокопоставленных чиновников эвакуировали из Капитолия.
Также появилась информация о стрельбе возле здания Конгресса и даже якобы первом погибшем. Впрочем, достоверного подтверждения на данный момент нет.
Подробнее о протестах в США читайте здесь. Трамп призвал своих сторонников оставаться спокойными.