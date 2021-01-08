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Трампу могут объявить импичмент уже завтра: что известно

Трампу могут объявить импичмент уже завтра: что известно
08:32 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В пятницу, 8 января около 60 демократических членов Палаты представителей США поддержали новые статьи об импичменте президента Дональда Трампа в связи с беспорядками в среду. 

Об этом сообщила конгрессмен Ильхан Омар в Твиттере в четверг 7 января.

По ее словам, десятки законодателей поддержали резолюцию, которую она и другие члены, включая Рашиду Тлайб, Александрию Окасио-Кортес и Кори Буш, предложили ранее.

При этом к голосовавшим "за" позднее присоединились еще несколько человек. 

В то же время бывший глава администрации Трампа Джон Келли заявил, что проголосовал бы за отстранение президента от должности, если бы он по-прежнему входил в состав кабинета министров.

В свою очередь конгрессмен Ильхан Омар сообщила, что импичмент может состояться уже 9 января.

Стоит отметить, что исполняющий обязанности генерального прокурора округа Колумбия Майкл Шервин не исключил возможность того, что в отношении президента Трампа будет проводиться расследование в связи с беспорядками в Капитолии. Он сказал, что "все актеры" будут рассмотрены.

Напомним, что ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к вице-президенту Майку Пенсу из-за попыток сторонников действующего президента США захватить Капитолий. 

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Все по теме:

США, Импичмент, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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