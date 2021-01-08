Трамп резко дал заднюю после провала в США: что он сказал в видеообращении

В пятницу, 8 января 45-й президент США Дональд Трамп записал очередное видеообращение, в котором осудил насилие и выступил за законную передачу власти Байдену, а также пообещал, что участники протестов "ответят".

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Меш".

Там также поделились видео с обращением Трампа.

Стоит напомнить что 7 января в стриминговом сервисе Twitch заблокировали аккаунт Трампа. Ранее сервис удалил эмоут PogChamp (один из самых используемых), потому что стример Райан Гутьеррес (используется его лицо) призывал к насилию у Конгресса США.

Стоит напомнить, что ранее основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг, на фоне попыток демонстрантов захватить Капитолий, заявил о продлении блокировки аккаунта Трампа. По той же причине спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к вице-президенту Майку Пенсу.