Конгресс США признал окончательную победу Байдена на выборах

В четверг утром, 7 января, Конгресс США несмотря на попытки сторонников Дональда Трампа сорвать подведение итогов выборов, признал Джо Байден следующим президентом Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Победу Байден окончательно получил после того, как "члены Палаты представителей и сената отразили последний раунд возражений против результатов выборов 3 ноября, выдвинутых горсткой республиканцев от имени Трампа".

Как отмечает издание, в целом Байден набрал столько же голосов коллегии выборщиков, сколько Трамп получил четыре года назад, - 306 против 232.

При этом, у Дональда Трампа, согласно решению Конгресса, нет возможности обжаловать результаты президентской гонки через суд.

Напомним, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий, где Конгресс подводил итоги выборов. После того, как протестующие были выдворены из здания, работа Конгресса возобновилась.

Как сообщал "Телеграф", ранее в результате беспорядков, устроенных сторонниками Дональда Трампа в США, погибли четыре человека.