Риски слишком велики: Цукерберг жестко осадил Трампа после захвата Капитолия

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, на фоне попыток демонстрантов захватить Капитолий, заявил о продлении блокировки аккаунта действующего президента США Дональда Трампа "на неопределенный срок".

Об этом он написал на своей странице.

"Шокирующие события последних 24 часов ясно демонстрируют, что президент Дональд Трамп намерен использовать оставшееся время у власти, чтобы подорвать мирную и законную передачу власти своему избранному преемнику Джо Байдену", - написал он.

Он отметил, что в течение нескольких лет Фейсбук позволял Трампу использовать эту платформу в соответствии с правилами компании, выражая убеждение, что общественность имеет право получать доступ к политическим выступлениям.

"Даже к спорным", - уточнил Цукерберг.

Однако, пишет он, в нынешнем контексте, выступления Трампа выглядят как "подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства".

"Мы считаем, что риски, позволяющие Президенту продолжать пользоваться нашей службой в этот период, просто слишком велики. Поэтому мы продлеваем блокировку, которую мы установили в его учетных записях в Facebook и Instagram, на неопределенный срок и, по крайней мере, на следующие две недели до завершения мирной передачи власти", - подытожил Цукерберг.

Как сообщалось ранее, Twitter, Instagram, Facebook заморозили аккаунты Трампа. Причина тому - его утверждения, что беспорядки вызвал подкуп голосов на выборах президента США.