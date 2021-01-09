Грозит ли Трампу импичмент из-за попытки госпереворота в США? Анализ и прогноз от Сергея Толстова

Нежелание Дональда Трампа признавать проигрыш на выборах привело к тому, что протестующие на некоторое время захватили часть Капитолия.

Конгресс США, несмотря на попытки сторонников Трампа сорвать подведение итогов выборов, признал Джо Байдена следующим президентом Соединенных Штатов. Самому же Трампу якобы может грозить импичмент.



Почему мы стали свидетелями подобного противостояния? Чем всё может закончиться для Штатов вообще – и для Трампа в частности? Политический кризис в США и уроки штурма Капитолия проанализировал для «Телеграфа» директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.

1. Предварительный расклад накануне совместного заседания обеих палат Конгресса 6 января.

«Вплоть до митинга в Вашингтоне 6 января и последовавшего затем штурма Капитолия Трамп отказывался признавать свое поражение на выборах, - напоминает Сергей Толстов. - Есть основания предполагать, что Трам ожидал от вице-президента Майкла Пенса неких действий, позволяющих заблокировать признание Байдена следующим президентом США. Причем, по крайней мере, до совместного заседания обеих палат Конгресса 6 января республиканцы декларировали готовность создать комиссию по оспариванию итогов выборов».

3 января Пенс поддержал республиканцев – членов Палаты представителей и Сената, готовых оспаривать результаты выборов. По данным телеканала CNN, такую позицию занимали около 140 республиканцев в Палате представителей и, по меньшей мере, 11 сенаторов.

«Результатом таких действий могло стать создание специальной комиссии для расследования нарушений на выборах 3 ноября, - продолжает эксперт. - Демарш республиканцев вряд ли мог сорвать вступление Байдена в должность, но поставил бы под сомнение легитимность его избрания. Руководитель аппарата сотрудников вице-президента США Шорт подтвердил, что Пенс разделяет «обеспокоенность миллионов американцев по поводу фальсификаций и нарушений на выборах» и приветствует «усилия членов Палаты представителей и Сената по применению своих законных полномочий для подачи возражений и предоставления свидетельств Конгрессу и американским гражданам» относительно имевших место нарушений. По этому сценарию, на совместном заседании обеих палат Конгресса 6 января предполагалось сделать последний аккорд, оспаривающий легитимность избрания Байдена».

Сам Трамп, напоминает Сергей Толсов, утверждал, что победа у него была украдена в восьми штатах. По его мнению, именно эта тема должна была стать основной на заседании обеих палат Конгресса 6 января.

«Но даже в случае единодушной поддержки со стороны республиканцев в Сенате (что изначально представлялось маловероятным), заблокировать результаты голосования, возможно, удалось бы не более чем в одном-двух штатах. Арифметически это не позволило бы Трампу преодолеть преимущество Байдена в 74 голоса выборщиков (232 против 306). Таким образом, даже неучет результатов выборов в одном-двух штатах не обеспечивал бы продолжение президентских полномочий Трампа или отмену результатов голосования в целом. Но создал бы ситуацию глубокого конституционного кризиса, - поясняет эксперт. - Впрочем, еще накануне совместного заседания обеих палат Конгресса, вице-президент Пенс сообщил Трампу, что он в одностороннем порядке не имеет полномочий отклонить результаты голосования выборщиков. Соответствующее письмо было направлено и членами Конгресса».

2. Позиция Трампа.

«С точки зрения стороннего наблюдателя крайне сложно понять, на что в действительности рассчитывал и чего на самом деле добивался Трамп, - продолжает Сергей Толстов. - Вплоть до 6 января его действия однозначно ставили под сомнение честность и эффективность американской избирательной системы. Он, разумеется, пытался сохранить свое влияние на консервативную аудиторию и массового избирателя. Но осознавал ли он, что повернуть ход событий вспять у него не получится, или, как пишут ведущие американские СМИ, он вообразил, что президент США может все и утратил связь с реальностью?»

По крайней мере, до событий 6 января Трамп не признавал своего поражения на выборах, продолжал требовать пересмотра их результатов.

Но после массовых беспорядков в Вашингтоне и попытки штурма Конгресса сторонниками Трампа ситуация диаметрально изменилась.

3. Поражение Трампа.

«Хотя до инаугурации Байдена остается еще полторы недели, свою власть Трамп уже потерял, - уверен Сергей Толстов. - Скорее всего, о поражении своих иллюзий Трамп стал догадываться еще в ходе заседания Конгресса 6 января, когда он обвинил Пенса в «недостатке смелости» заблокировать утверждение победы Байдена».

Затем появилась информация по второму туру выборов в Сенат в штате Джорджия, в результате которых республиканцы теряют большинство в Сенате.

В ходе голосования в Сенате возражения к результатам выборов в Аризоне и Пенсильвании были отклонены, а претензии по выборам в Джорджии не были приняты к рассмотрению.

«После того, как на затянувшемся до утра 7 января заседании Конгресса вице-президент Пенс подтвердил победу Байдена, Трамп впервые пообещал осуществить передачу власти, - отмечает эксперт. - Текст заявления Трампа разместил на своей странице в Twitter его помощник Скавино, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях».

В заявлении Трампа говорится, что он «полностью не согласен с итогами выборов» и факты подтверждают его правоту». Т.е., свое поражение на выборах Трамп не признал, подчеркивает Сергей Толстов. Однако пообещал, что передача власти 20 января будет проведена «надлежащим образом». Трамп признал свое поражение в попытке расследовать нарушения на выборах, «чтобы только законно поданные голоса были засчитаны» и пообещал начать новый этап «борьбы за то, чтобы сделать Америку снова великой».

4. Кризис и его последствия.

По мнению директора Института политического анализа и международных исследований, события в Вашингтоне 6-7 января представляют собой кульминацию затяжного кризиса в системе власти США, который был разрешен в форме политического поражения Трампа и фактического блокирования его полномочий еще до истечения обусловленного Конституцией срока его президентства.

Завершающая фаза и кульминация кризиса включали, по словам Сергея Толстова, несколько этапов:

провал судебных исков команды Трампа о нарушениях и фальсификациях в ходе голосования;

отказ Верховного суда от рассмотрения иска о нарушениях на выборах по существу;

политическое обвинение Трампа в провоцировании беспорядков и подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия;

решительное и быстрое подавление беспорядков в Вашингтоне силами полиции и Национальной гвардии;

отклонение претензий о непризнании голосования коллегий выборщиков отдельных штатов в Сенате (с соблюдением законодательством предусмотренной процедуры);

официальное признание результатов победы Байдена на президентских выборах;

подтверждение руководителями силовых структур, включая и.о. министра обороны Миллера и и.о. министра внутренней безопасности Вулфа выполнения своих обязанностей по обеспечению своевременной и мирной передачи власти.

Последствия кризиса представляются эксперту весьма многомерными.

«В их числе - целенаправленная политическая дискредитация Трампа как должностного лица, причастного к провоцированию беспорядков и актов насилия, - поясняет Сергей Толстов. - Именно Трамп был инициатором многотысячного митинга его сторонников в Вашингтоне и манифестаций в его поддержку более чем в 10 штатах 6 января. Причем, ведущими СМИ активно навязывается версия о том, что Трамп отказывался осудить насилие участников штурма Капитолия. The Washington Post (07.01) со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что Трамп больше беспокоился из-за «предательства Пенса» (в ожидании, что Пенс признает победу Байдена), чем по поводу беспорядков».

По версии источников The Washington Post, Трамп сопротивлялся уговорам своих советников осудить штурм Капитолия и был настолько разозлен на Пенса, что «не мог здраво рассуждать». Когда его сторонники прорвались в Капитолий, Трамп не хотел их осуждать и продолжал говорить: «Подавляющее большинство из них миролюбивы. А что насчет беспорядков этим летом? А как насчет другой стороны? Никого не волновало, когда они устраивали беспорядки. Мои люди миролюбивы. Мои люди не бандиты».

Эксперт считает весьма вероятным политический развод Трампа с руководством Республиканской партии США. Престижу Трампа как лидеру республиканцев нанесен непоправимый удар. Тем более, что его агитация на втором туре выборов в Сенат США в Джорджии к успеху не привела. После возобновления заседания Сената США после подавления беспорядков вечером 6 января непризнание результатов выборов в Аризоне поддержали 6 (против – 93), а в Пенсильвании – 7 (против – 92).

«Начался фактический распад действующей республиканской администрации, - уверен Сергей Толстов. - Ряд чиновников уже подали в отставку, а другие – взвешивают целесообразность этого шага с точки зрения дальнейшей карьеры. Исключение составляют и.о. министра обороны Миллер, и.о. министра внутренней безопасности Вулф, которые объясняют необходимостью пребывания на своих постах соображениями государственной безопасности, а также госсекретарь Помпео, который вообще старается держаться в стороне от проблем внутренней политики».

5. Итоги.

Сергей Толстов считает, что успех Трампа как внесистемного игрока, которого в течение четырех лет не смогли сломать структуры «глубинного государства», заключался в том, что он смог найти некую форму сосуществования с политическим активом Республиканской партии и превзойти по политическому влиянию и медийной популярности всех своих конкурентов на праймериз 2016 года.

«Сильных лидеров у республиканцев тогда не было, - напоминает эксперт. - На фоне отсутствия других перспективных фигур, на определенном этапе Трамп смог добиться заключения взаимовыгодного компромисса с частью республиканского истеблишмента».

Но после 20 января 2021 года Трампу могут угрожать серьезные расследования по самым разным поводам.

«Он вряд ли будет формально отстранен от исполнения полномочий, как того требуют лидеры Демократической партии. Несмотря на столь неудачное завершение его президентства, политическая расправа над Трампом крайне невыгодна республиканцам, - акцентирует Сергей Толстов. - Ведь нынешнее поражение Трампа является также и глубоким поражением самой Республиканской партии, которой придется искать новых лидеров и новые формы взаимодействия с обществом, чтобы избежать длительного периода политического упадка в условиях установления монопольной власти демократов».

Напомним, что Трамп после некоторой паузы, выступил с видеообращинем касательно событий в Капитолии и выборов вообще.

В свою очередь, новоизбранный президент США Байден в своем выступлении он назвал демонстрантов "вооруженной толпой, повстанцами и внутренними террористами".

Автор: Андрей Питонов