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Сторонники чувствуют себя преданными: как уловки Трампа раскололи США

Сторонники чувствуют себя преданными: как уловки Трампа раскололи США
11:32 Сегодня Телеграф

Президент США Дональд Трамп до последнего хвалил и разжигал насилие, пока его адвокат из Белого дома и другие подчеркнули его потенциальную уголовную ответственность. И только после этого он сделал вид, что осуждает насилие, которое он разжигал и хвалил.

Об этом сообщил юрист Джордж Конвей.

 

При этом, Трамп не остановися полностью, после блокировки его аккаунтов завел страницу в другой соцсети, где продолжил писать провокационные посты.

В свою очередь после видеопризнания проигрыша Трампом на выборах его поклонники поняли, что у него нет чудесного плана и произошел раскол, - пишет репортер Бен Коллинс.

"Похоже, именно в этот момент они осознали, что у них нет грандиозного плана по возвращению на выборы", - отметил он.

 

Стоит напомнить, что 8 января около 60 демократических членов Палаты представителей США поддержали новые статьи об импичменте президента Дональда Трампа в связи с беспорядками в среду. 

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США, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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