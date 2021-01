Сторонники чувствуют себя преданными: как уловки Трампа раскололи США

Президент США Дональд Трамп до последнего хвалил и разжигал насилие, пока его адвокат из Белого дома и другие подчеркнули его потенциальную уголовную ответственность. И только после этого он сделал вид, что осуждает насилие, которое он разжигал и хвалил.

Об этом сообщил юрист Джордж Конвей.

And only after his White House counsel and others emphasized to him his potential criminal liability, and only after calls for his removal reached a fever pitch, did he pretend to condemn the violence that he had fomented and praised.

При этом, Трамп не остановися полностью, после блокировки его аккаунтов завел страницу в другой соцсети, где продолжил писать провокационные посты.

В свою очередь после видеопризнания проигрыша Трампом на выборах его поклонники поняли, что у него нет чудесного плана и произошел раскол, - пишет репортер Бен Коллинс.

"Похоже, именно в этот момент они осознали, что у них нет грандиозного плана по возвращению на выборы", - отметил он.

Extremist forums like TheDonald/4chan are turning on the president after that video. They're extremely upset at him, Lin Wood, and Q.

This appears to be the moment they realized there was no grand plan to win back the election.

This may not be permanent, but they feel betrayed.

— Ben Collins (@oneunderscore__) January 8, 2021