Хотел ехать в Крым на танке и назвал украинцев "нацистами": что говорит о войне актер-путинист Игорь Угольников

Артист снимает пропагандистские фильмы о "великой России"

Российский режиссер, актер театра и кино Игорь Угольников, как и певец Сергей Лазарев, видит в Украине "нацистов". 62-летний путинист является ярым приверженцем войны, которую развязала Россия против мирных людей.

Артист еще до 2014 года снимал военные пропагандистские фильмы, которые восхваляют Советский Союз. В частности, в 2010 году он стал автором идеи и генеральным продюсером картины "Братская крепость". С 2017 года путинист является президентом Международного телевизионного конкурса "Тефи бессмертный полк".

Интересно, что в 1990-х годах Угольников провел три месяца в Нью-Йорке. Тогда он не брезговал учиться в американцев, как ставить спектакли и телевизионные съёмки. "Телеграф" рассказывает, что путинист говорит о войне в Украине.

Что Игорь Угольников говорит об Украине

"Братья-украинцы сошли с ума, подогретые извне. Подогрев всегда существовал и существует против России. Боятся – значит уважают. Мы сами себя можем убивать в гражданской войне. Это постыдно и чудовищно. Но русского воина боятся и будут бояться всегда. Это исторический факт", — ляпнул Угольников в 2016 году.

Угольников, который начинал с ведущего юмористического шоу "Оба-на", а сейчас руководит пропагандистской киностудией "Военфильм", поддержал аннексию украинского Крыма, а в 2017 году незаконно посетил полуостров для участия в съемках фильма "Вечная жизнь".

В 2021 году в интервью Юрию Дудю артист заявил, что сам бы поехал "отвоевывать" полуостров на танке. "Я безусловно поддержал Крым (незаконную аннексию Россией — ред.), и если бы было надо, то сам туда поехал бы — на танке или внутри, если нужно было бы кому-то что-то объяснять", — заявил Угольников.

В 2022 году путинист поддержал вторжение РФ в Украину и убийства мирных людей. Тогда он даже снялся в ролике для государственного телеканала "Россия-24", где заговорил о "новых нацистах" в Украине.

Режиссер утверждает в видео, что если Россия сейчас "позволит возродиться нацизму", то она, мол, "предаст и память, и предков, и все, что дорого россиянам". Также он повторил тезис Кремля о том, что "Россия своих не бросает".

19 октября 2022 года Игорь Угольников включен в санкционный список Украины за публичные призывы к агрессивной войне, оправдание и признание законной вооруженной агрессии РФ и оккупации украинских территорий. Также артист есть в "Миротворце".

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