путинцев образцово "развели": известный украинский военный попал в "Бессмертный полк"

Пропаганда даже ничего не заподозрила

Зная, как российская пропаганда не запаривается в создании своих фейков или новостей, которые она будет подавать своей аудитории, украинский блогер и военный решил "развести" путинцев. И ему это удалось — он попал в "Бессмертный полк".

Об этом написал известный украинский военный и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Так, он специально к 9 мая, которое и так не удалось у россиян, решил, по всей видимости, "добить" пропагандистов, которые цинично используют этот праздник. Для этого он воспользовался наплевательским отношением россиян к проверке информации и преподнес себя же, как ветерана Второй мировой. И у него получилось, что лишний раз показывает, что пропаганде все-равно, чем "кормить" свою аудиторию.

"Текст правдивый, даже современный (википедия), как и мои планы на будущее. Фото…. Как написали "видно, что лихой. Смеющиеся и уважительные глаза". Так что зашло. Паблик оккупационных властей Запорожской области. Паблик "Бессмертный полк", — пишет "Штирлиц".

Стоит отметить, что россияне даже прознали об "атаке", но к сожалению для них, лишь тогда, когда "операция" уже была проведена.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские хакеры "подкорректировали" заказ российского волонтера и заказали на его деньги вместо дронов фаллоимитаторы.