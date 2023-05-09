"ИПСО увязло в грязи": россияне запустили новый фейк о ВСУ, но тут же попались (фото)

Россияне не особо запариваются над своими фейками

С приближением контрнаступления ВСУ российская пропаганда усилила производство новый фейков об Украине и её союзниках. Под раздачу попала и западная техника, которую сейчас активно передают в ВСУ.

На очередном нелепом вранье подловил россиян военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он обратил внимание, что в последнее время пропагандисты направляют свои атаки на западную технику и пытаются вдолбить в головы россиянам, что западная техника якобы не может справиться с украинским бездорожьем и постоянно в нём застревает, в связи с чем "срывается" контрнаступление.

При этом к созданию своих "поделок" россияне подходят в свойственной себе манере — на тяп-ляп и лепят кресты, которыми ВСУ помечают свою технику, куда попало.

"Пропагандисты выискивают в сети фото западной техники, застрявшей где либо, когда либо, накладывают на неё в редакторе белые кресты, чтобы не было сомнений, что это техника ВСУ и выдают на-гора такие вбросы", — отмечает Коваленко.

Так, например, в одном из таких случаев они выдали за технику ВСУ БМП Marder-1А5, пересекающего реку Кундуз в Афганистане в мае 2010 .

"Или вот интересный экземпляр. Это фото из Ирака 2000-х и оно достаточно известное. По крайней мере Google его выдаёт на ура! Но, криворукие решили, что если наклеить на М2 Bradley белый крест, то найти его в поиске будет невозможно", — говорит Коваленко, добавляя, что "новое ИПСО увязло в грязи даже не разогнавшись".

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне выдали фейк про трагедию в Броварах, но запутались в украинских буквах.

Также мы сообщали, что новый фейк рф о биолабораториях в Украине высмеяли в сети.