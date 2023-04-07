Опять за старое: россия по новой запускает один из любимых фейков об Украине

В россии не забывают свои старые фейки

В россии спустя более года достали с пыльных полок громкий, но уже практически забытый фейк с начала полномасштабного вторжения и принялись вновь запугивать мир американскими биолабораториями в Украине.

Так, согласно заявлению Минобороны рф, США якобы возобновили программу строительства "биолабораторий" в нашей стране.

"Соединенные Штаты после паузы, связанной с проведением военной "спецоперации" в Украине, возобновили одну из военно-биологических программ на территории этой страны", — говорят в Минобороны.

Более того, агрессоры придумали, что американцы даже расширяют формат подготовки украинских биологов, а в связи с этим там теперь опасаются новой угрозы.

"Есть риск распространения опасных патогенов в районах биолабораторий, подконтрольных США", — отметил начальник войск РХБЗ Кириллов.

На новые бредни россиян уже успели отреагировать и в Украине. Так, например, народный депутат Алексей Гончаренко иронично заявил, что уже побывал в одной из новых биолабораторий и лично увидел сотни нововыведенных "птиц-русофобов", заданием которых будет заражение граждан рф "вирусом", который сделает из них "геев".

"Разумеется, эти лаборатории закрыли в начале широкомасштабного вторжения, чтобы российские спецслужбы их не смогли найти. Но сейчас, благодаря Госдепу и Билу Гейтсу, они запущены снова. К сожалению, информация о них снова просочилась в сеть, и россияне смогли понять наш замысел. Но все равно они не смогут помешать нам", — шутит нардеп.

Также он добавил, что вскоре Украина планирует возобновить и производство боевых комаров, от укуса, которых россияне будут забывать вкус борща.

Ранее мы писали о том, что в ООН прямо высказали россии, что думают о "боевых комарах" и прочих бреднях.

Также мы сообщали, что в рф быстро нашли замену "боевым комарам" — теперь они боятся мышей.