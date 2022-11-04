"Боевые пчелы покусали": украинцы в сети безжалостно высмеяли распухшего путиниста Баскова

Украинцы также не стали молчать по поводу изменившейся внешности поклонника путина и знатно поупражнялись в остроумии, обсуждая его новое лицо

Российский певец-путинист Николай Басков в последнее время заметно растолстел, чем вызвал немало обсуждений и насмешек касательно своей внешности. Украинцы также не стали молчать по поводу изменившейся внешности поклонника путина и знатно поупражнялись в остроумии, обсуждая его новое лицо.

Посты "Телеграфа" в Телеграме и Фейсбуке собрали огромное количество реакций и комментариев.

Многие пользователи предположили, что путинист так распух от своей необъятной любви к родине. Другие предположили что во всем виноваты украинские боевые пчелы и комары. А третьи и вовсе решили поставить Баскову диагноз и предположили, что осталось ему недолго. Ну, и еще одной самой очевидной причиной пользователи назвали неумеренную любовь к еде.

Что же на самом деле стало причиной изменившейся внешности путинского певца неизвестно. Никакой информации по этому поводу нет.

Ранее "Телеграф" писал, что звезда "Не родись красивой" сильно растолстел и стал практически не узнаваем. 44-летний Петр Красилов за последние 5 лет набрал не один десяток килограммов, чем очень расстроил поклонников.