Укр

Звезда "Не родись красивой" сильно растолстел и стал практически не узнаваем (фото, видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Петр Красилов прилично прибавил в весе Новость обновлена 13 января 2022, 11:09
Петр Красилов прилично прибавил в весе

Секс-символ 2000-х изменился до неузнаваемости.

После выхода на экраны в 2003-м году сериала "Бедная Настя", известный российский актер Петр Красилов, который сыграл роль романтического князя Михаила Репнина, стал одним из самых обожаемых мужчин для телезрительниц. А после выхода сериала "Не родись красивой" и роли взбалмошного ловеласа и закоренелого холостяка Романа Малиновского, Красилов только закрепил "результат". Однако спустя 15 лет жизнь артистка кардинально изменилась, как и его внешность.

44-летний Петр Красилов стал героем программы Татьяны Устиновой "Мой герой", где и появился в новом "образе".

Стоит отметить, что от того красивого и подтянутого мужчины практически ничего не осталось. Красилов за последние лет 5 прилично прибавил в весе. Однако его это не сильно волнует, что нельзя сказать о его поклонниках. В комментариях под видео многие отметили, что Красилову пора заняться собой.

Несмотря на изменения в своей внешности, Петр Красилов продолжает активно участвовать в театральных постановках, однако в кино его уже не увидишь. На вопрос, почему его не видно на телеэкранах, честно признается, что не знает. Мужчина рассуждает, что, возможно, режиссерам не нравятся его новые "габариты", ведь все помнят его тем стройным мальчиком.

"Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это, как для актера, интересней. Но стереотипы есть, и меня любят таким, каким я был в сериалах "Бедная Настя" или "Не родись красивой"" — рассуждает Красилов.

Как сейчас выглядит Петр Красилов: фото

Как выглядел Петр Красилов во времена "Бедной Насти" и "Не родись красивой": фото

Ранее "Телеграф" писал, как сейчас живет и чем занимается звезда сериала "Тайны следствия" Анна Ковальчук. Стоит отметить, что российскому телепроекту в 2021 году исполнился 21 год.

Теги:
#Актер #Российский актер #Петр Красилов #Не родись красивой
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