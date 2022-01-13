Зірка "Не народися вродливою" сильно погладшав і став практично не впізнаваним (фото, відео)

Секс-символ 2000-х змінився до невпізнання.

Після виходу на екрани у 2003-му році серіалу "Бідна Настя", відомий російський актор Петро Красилов, який зіграв роль романтичного князя Михайла Рєпніна, став одним із найулюбленіших та найбажаніших чоловіків для телеглядачок. А після виходу серіалу "Не народися вродливою" та ролі ловеласа та закоренілого холостяка Романа Малиновського, Красилов лише закріпив "результат". Проте за 15 років життя артиста кардинально змінилося, як і його зовнішність.

44-річний Петро Красилов став героєм програми Тетяни Устінової "Мій герой ", де і з’явився у новому "образі".

Варто відзначити, що від того красивого та підтягнутого чоловіка практично нічого не залишилося. Красилов за останні 5 років пристойно додав у вазі. Однак його це не дуже хвилює, що не можна сказати про його шанувальників. У коментарях під відео багато хто відзначив, що Красилову настав час зайнятися собою.

Попри зміни у своїй зовнішності, Петро Красилов продовжує брати активну участь у театральних постановках, однак у кіно його вже не побачиш. На питання, чому його не видно на телеекранах, чесно зізнається, що не знає. Чоловік розмірковує, що, можливо, режисерам не подобаються його нові "габарити", адже всі пам’ятають його струнким хлопчиком.

"Мене не лякає перехід з одного амплуа в інше, для мене це, як для актора, цікавіше. Але стереотипи є, і мене люблять таким, яким я був у серіалах "Бідна Настя" або "Не родись вродливою"" — розмірковує Красилов.

Як зараз виглядає Петро Красилов: фото

Як виглядав Петро Красилов за часів "Бідної Насті" та "Не народися вродливою": фото

Раніше "Телеграф" писав, як зараз живе та чим займається зірка серіалу "Таємниці слідства" Ганна Ковальчук. Варто зазначити, що російському телепроекту 2021 року виповнився 21 рік.