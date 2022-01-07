Кумири всіх дівчат СРСР: як виглядають актори з фільму "Гардемарини, вперед!" через 34 роки після його виходу

З моменту виходу фільму "Гардемарини, вперед!" минуло 34 роки.

Першого дня Нового 2022-го року культова картина СРСР — мінісеріал Світлани Дружиніної за романом Ніни Соротокіної "Гардемарини, вперед!" відзначила своє 34-річчя. За цей час виконавці головних ролей встигли дуже змінитись, як зовні, так і духовно.

"Телеграф" пропонує Вам згадати акторів, які грали у фільмі, та подивитися, як склалися долі улюблених багатьма героїв радянського кінохіта.

Дмитро Харатьян — Льоша Корсак

Саме роль Льоші Корсака принесла Дмитру шалену популярність. Артиста "вимагали" шанувальниці по всій країні, тому він погодився на виснажливі гастролі, які згодом довели його до депресії та алкоголізму.

Друга дружина Дмитра Харатьяна, модель Марина Майко, зуміла допомогти чоловіку впоратися із зеленим змієм та подолати залежність. Після реабілітації в клініці актор повернувся до зйомок та нормального життя.

Сергій Жигунов — Олександр Бєлов

Варто зазначити, що під час зйомок фільму Жигунова призвали до армії, і через те, що його побрили, був період, коли він знімався у перуці.

Зараз, після складнощів у особистому житті: роману з Анастасією Заворотнюк та "подвійним" розлученням з Вірою Новиковою, Сергій Жигунов зумів відновитися та знайти сімейне щастя з журналісткою Вікторією Ворожбіт, з якою він одружився у березні 2021-го.

Сергій Жигунов із дружиною Вікторією Ворожбіт

Володимир Шевельков — князь Микита Оленєв

Шевельков міг і не отримати роль, оскільки Дружиніна хотіла віддати її своєму синові Толі Мукасею, проте він був дуже недисциплінований, тому йому знайшли заміну. Така заміна не давала себе забути, і Володимир Шевельков часто відчував, що займає чуже місце.

Після цього, артист "зник" на 12 років, заявивши, що не хоче зніматися. Натомість Шевельков почав знімати ролики та музичні кліпи, а в серіалах грав лише тих, де йому дозволяли самому поставити бодай один епізод.

Наразі чоловік щасливий у шлюбі з дружиною Іриною, з якою разом уже 30 років, та виховує двох дітей.

Михайло Боярський — Шевальє де Брильї

Костюмовані фільми стали коником Михайла Сергійовича. У фільмі Боярський багатьом запам’ятався завдяки пісні "Ланфрен-Ланфра", яку напевно багато хто знає навіть напам’ять.

Зараз Михайло Сергійович продовжує грати у кіно та театрі, навіть попри поважний вік та погіршення здоров’я.

Раніше "Телеграф" писав, як зараз живе та чим займається зірка серіалу "Таємниці слідства" Ганна Ковальчук. Варто зазначити, що російському телепроєкту в 2021 році виповнився 21 рік.