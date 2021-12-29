Наркотики та 200 кішок: як зараз живе зірка СРСР Юрій Куклачов (фото)

Відомий дресирувальник давно зник на вигляд, але улюблену справу не покинув.

Найвідоміший російський дресирувальник кішок, цирковий артист та творець єдиного у світі Театру кішок Юрій Куклачов давно перестав бути у центрі уваги. Можна було подумати, що він перестав займатись своїм Театром, проте це не так. Театр Котів продовжує активно давати концерти та збирати глядачів.

"Телеграф" розповідає, як зараз живе "котячий тато" Юрій Куклачов.

Як розпочиналася кар’єра Юрія Куклачова

Ще дитиною Куклачов мріяв стати циркачем. Проте на шляху до своєї мрії Юрію Дмитровичу довелося пройти чимало перешкод. Першою невдачею стала невдала спроба вступити до циркового училища, але це не зупинило. Із сьомого разу Куклачов став студентом.

Друге випробування – важка травма ноги, яка могла стати на заваді Куклачову стати циркачем. Щобільше, спеціальний наркотик, який артисту кололи, щоб вгамувати моторошний біль від травми, почав викликати звикання та залежність. Але заради своєї мрії артист зумів її подолати.

Ще одна невдача зазнала Юрія Дмитровича вже на сцені. Перший виступ майбутньої зірки був провальним. Однак це багато в чому загартувало артиста, і дало йому сили йти у своїй меті далі. Саме після цього провалу і з’явилася ідея взяти собі напарники кота і створити свій унікальний стиль.

Театр Котів Юрія Куклачова

Все починалося з кота Кутьки, якого Куклачов із дружиною взяли ще кошеням на вулиці, розповів артист в інтерв’ю виданню Teleprogramma. Після цього з’явилася кішка Стрілка, з якої і почалася всесвітня популярність Юрія Дмитровича. Їхній номер "Кіт і кухар" став легендарним.

Після цього Куклачов разом зі своїми вихованцями вирушив з гастролями по всьому світу, а в 1990 році московська мерія подарувала артисту будівлю кінотеатру "Призов", де досі знаходиться єдиний у світі Театр кішок.

Зараз у ньому "працюють" близько 200 кішок: із них є як чинні актори, так і ті, хто вже давно не виступає. Тварини живуть у скляних кімнатах, де для них створено всі умови. Варто зазначити, що багато вихованців Куклачова — зірки кіно та реклами.

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