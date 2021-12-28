Відрізала шкіру і зробила 8 абортів: як живе зірка СРСР та 90-х Аліса Мон

Виконавиця хіта "Алмаз" заробляє співом у ресторанах та на корпоративах

Відома у 90-х радянська та російська співачка Аліса Мон (ім’я при народженні – Світлана Безух) розповіла, чому в останні 20 років живе одна і скільки пластичних операцій довелося зробити, щоб добре виглядати у 57 років.

Про це пише "П’ятий канал".

Кар’єра Аліси Мон

Під час навчання у музичному училищі Новосибірська дівчина заробляла співом у місцевих ресторанах. Після цього стала співати у гурті під керівництвом Сергія Муравйова "Лабіринт".

У 1988 році гурт випустив перший альбом, до якого входила пісня "Подорожник". Після виконання цієї композиції на "Пісні-1988" співачка стала знаменитою.

На початку 90-х на тлі проблем в особистому житті співачка повернулася до батьків у місто Ангарськ Іркутської області, де познайомилася із бізнесменом Сергієм Токменом. Підприємець дав їй 140 тис. доларів на розкручування, що дозволило Алісі Мон повернутися до Москви. У російській столиці вона почала співпрацювати з продюсером Андрієм Неклюдовим, з яким у 1997 році записала найвідомішу пісню у своїй кар’єрі "Алмаз" та випустила на неї кліп. Щоправда, співачка розповідає, що за свій сольний альбом, у якому була ця пісня, вона не отримала жодної копійки, тоді як Неклюдов заробив на ньому близько 50 тис. дол.

Нині співачка живе у Москві. Найчастіше вона виступає у нічних клубах та ресторанах, співає на корпоративах, а також погоджується на зйомки у телешоу.

Особисте життя Аліси Мон

Першим чоловіком Аліси Мон став гітарист гурту "Лабіринт" Василь Марінін, шлюб із чоловіком тривав менше року. Вдруге співачка вийшла заміж за композитора та продюсера тієї ж групи Сергія Муравйова. У цьому шлюбі вона народила сина Сергія, якому зараз уже виповнилося 32 роки, і він досі живе з матір’ю. Аліса Мон розповідає, що другий чоловік постійно бив її та принижував. За її словами, Муравйов періодично замикав її в окремій кімнаті і не дозволяв бачитися із сином. Сім’я розпалася понад 20 років тому і співачка більше заміж не виходила.

У Аліси Мон після розпаду сім’ї було багато романів. Вона розповідала, що один із коханих, який був на 14 років молодший від неї, робив їй пропозицію, але вийти заміж за нього вона не погодилася. Також співачка зазначає, що за все життя вона зробила 8 абортів.

Зовнішність Аліси Мон

Аліса Мон розповіла, що для підтримки фігури практично нічого не робить – не сидить на дієтах і не займається у тренажерному залі, але іноді ходить у басейн.

А ось до обличчя співачки приклали руку пластичні хірурги. У 2016 році Аліса Мон зробила блефаропластику (операція зі зміни форми повік та розрізу очей). Також їй видалили зайву шкіру в ділянці шиї.

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