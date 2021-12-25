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"Вигляд у нього не здоровий": схудлий Лепс налякав фанатів запалими щоками (фото)

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Шанувальників шокував зовнішній вигляд Григорія Лепса Новина оновлена 25 грудня 2021, 13:34
Шанувальників шокував зовнішній вигляд Григорія Лепса

Шанувальники рекомендують Лепсу зайнятися здоров’ям

Російський співак Григорій Лепс, який 20 грудня розлучився з дружиною Ганною Шаплыковою після 20 років шлюбу, стривожив фанатів своїм зовнішнім виглядом.

Співак опублікував у себе в Instagram фото, на якому він виглядає стомленим. Його підписники стали активно писати коментарі про те, що у Лепса не здоровий вигляд, а також, що не варто так худнути.

Григорій Лепс 24 грудня опублікував фото у Instagram, яке стурбувало фанатів
Григорій Лепс 24 грудня опублікував фото у Instagram, яке стурбувало фанатів
Фанатів Лепса стурбував зовнішній вигляд співака
Фанатів Лепса стурбував зовнішній вигляд співака

Зазначимо, Григорій Лепс планує провести різдвяні свята на елітному курорті Куршевель. 6 січня співак, який є прихильником президента РФ Володимира Путіна, виступить у ресторані-шале Cap Horn у рамках Big Art Festival. Послухати спів Лепса можна буде, якщо встигнути купити квиток на гала-вечерю зі спеціальним меню за 2000 євро. Ведучим вечора має стати шоумен Микола Фоменко.

Вартість квитків на виступ Лепса в Куршавелі 6 січня
Вартість квитків на виступ Лепса в Куршавелі 6 січня

Захід Лепс також анонсував у себе в соцмережах. Шанувальники його творчості почали одразу писати про те, що вони не можуть собі дозволити відвідати подібний захід і він, швидше, для людей, які мають багато грошей.

Підписники Лепса відреагували на анонс виступу у Куршавелі 6 січня
Підписники Лепса відреагували на анонс виступу у Куршавелі 6 січня

Раніше "Телеграф" розповідав, що на тлі розлучення у Григорія Лепса почалися проблеми зі здоров’ям, і він у грудні 2021 року двічі у п’яному вигляді опинявся у психіатричній лікарні. Щоправда, сам співак заявляв про те, що він мав судинний криз, через який і вирішив лягти до лікарні.

Теги:
#Здоров'я #Концерт #Григорій Лепс #Лепс
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