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Григорій Лепс втік із психіатричної клініки: співак сильно п’є через розлучення

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Григорій Лепс двічі потрапляв п’яним до лікарні Новина оновлена 15 грудня 2021, 13:53
Григорій Лепс двічі потрапляв п’яним до лікарні

Співак двічі відсипався у лікарні після серйозної пиятики

Російський співак Григорій Лепс, який перебуває в процесі розлучення з дружиною Анною Шапликовою, протягом останнього тижня двічі потрапляв до лікарні.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

За даними Telegram-каналу, причиною госпіталізації співака, який є прихильником політики російського президента Володимира Путіна, став стан алкогольного сп’яніння. Вперше медики запропонували йому залишитися в лікарні, але він дуже бурхливо відреагував на це, а його поведінка стала неадекватною. Внаслідок цього психіатрична бригада намагалася відправити його в реанімацію, а фахівець призначив йому сильнодіючі препарати. Але Григорій Лепс відмовився від лікування.

Через день він у п’яному вигляді у супроводі охорони знову потрапив до лікарні – там він відсипався в ніч із 14-го на 15-те грудня. Mash розповідає, що після кількох невдалих спроб він все ж таки пішов із лікувального закладу.

Крім того, лікарі припускають, що у Григорія Лепса стався гіпертонічний криз.

Зазначимо, Григорій Лепс сам неодноразово зізнавався, що має проблеми з алкоголем. Під час концерту в Ростові на Дону кілька років тому він був п’яний та впав зі сцени – тоді відео заполонило мережу.

"Телеграф" розповідав, що стало причиною розлучення Лепса з дружиною, з ким житимуть їхні діти, а також, як подружжя ділитиме майно.

Теги:
#Алкоголь #Лікарня #Григорій Лепс #Психіатрія #Пияцтво #Лепс
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